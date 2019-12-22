В Одесі на смерть розбився байкер. Відео

В Одесі на Іванівському мосту 22 грудня загинув водій мотоцикла YAMAXA, який врізався у відбійник.

Байкер їхав в сторону ринку "7 кілометр". Про це повідомляє telegram-канал xydessa (щоб подивитися відео, проскрольте сторінку до кінця).

Як пишуть колеги, швидка, яка оперативно прибула до місця ДТП, не змогла врятувати мотоцикліста. Поліція з'ясовує обставини трагедії.

В Одесі на смерть розбився байкер xydessa / telegram (скріншот)

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в Одесі на перехресті вулиці Грушевського та Ленінградського шосе 45-річний водій Mitsybishi L 200 на повній швидкості "наздогнав" вантажівка DAF, який зупинився на червоний сигнал світлофора. Водій кросовера загинув.

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