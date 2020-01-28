Авіалайнер рейсу PQ 7120 перевізника SkyUp, який вранці 28 січня прямував з Шарм-ель-Шейха до Києва, здійснив вимушену посадку в міжнародному аеропорту "Одеса". Причому пасажирам стало про це відомо далеко не відразу.

Пасажири 1,5 години чекали вирішення ситуації в салоні лайнера, пише " Ракурс " (щоб переглянути фото, доскрольте сторінку до кінця).

"При цьому ніякої конкретної інформації екіпаж їм не надавав. На онлайн-табло столичного аеропорту було зазначено, що літак прибув до "Борисполя" о 11:15. На сайті одеського аеропорту ніякої інформації про приліт або виліт борту не було. У той же час перевізник писав, що рейс прибуде в "Бориспіль" о 12:55, але не уточнював, де в той момент перебував літак", – повідомили пасажири і ті, хто очікував їх.

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Отримати інформацію про ситуацію від представників довідкових служб аеропортів не вдалося. Однак після дзвінків в "Бориспіль" дані на тамтешньому онлайн-табло змінилися: рейс вже чекали о 14:00.

В Одесі екстрено сів літак з Єгипту: люди опинилися в "полоні" racurs.ua

В Одесі екстрено сів літак з Єгипту: люди опинилися в "полоні" racurs.ua

В Одесі екстрено сів літак з Єгипту: люди опинилися в "полоні" racurs.ua

Як повідомили пасажири, близько 12:30 отримувати інформацію про підготовку до вильоту з Одеси до Києва після проведення дозаправки.

Як повідомили в прес-службі одеського аеропорту, о 12:50 борт рейсу PQ 7120 піднявся в небо і взяв курс на Київ. О 13:30 лайнер успішно приземлився в столичному аеропорту.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Одеському аеропорту співробітники СБУ розкрили механізм вимагання хабарів митниками у комерсантів за безперешкодне перевезення товарів. Оперативники встановили, що співробітники митного поста систематично вимагали гроші за оформлення одягу, яку бізнесмени ввозили з країн Близького Східу.

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