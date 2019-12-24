В Одесі біля мерії затримали божевільного з сокирою. Фото

У центрі Одеси співробітники "Муніципальної варти" затримали неадекватну людину з сокирою.
Інцидент стався вранці 24 грудня неподалік від будівлі одеської мерії та Оперного театру. Про це повідомив в Facebook прессекретар віце-мера Одеси Андрія Котляра Микола Покровський (щоб подивитися фото, доскрольте сторінку до кінця).
В Одесі затримали божевільного з сокирою
Facebook Миколи Покровського
"Чоловік розмальовував будинки, погрожував перехожим сокирою і поводився вкрай неадекватно", – написав Покровський.
Порушника передали правоохоронним органам.
Пізніше з'ясувалося, що затриманим виявився психічно нездоровий одесит, відомий в місті тим, що малює загадкові хрести на будівлях міста.
В Одесі затримали божевільного з сокирою
Facebook Миколи Покровського
В Одесі затримали божевільного з сокирою
Facebook Миколи Покровського
Затриманий розмальовував будинки хрестами
метроном
Затриманий розмальовував будинки хрестами
метроном
Затриманий розмальовував будинки хрестами
метроном
Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в Києві чоловік з кувалдою і гранатою розгромив під'їзд житлового будинку.
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