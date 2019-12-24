Головна Новини
24 грудня • оновлено в 14:55
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Події

В Одесі біля мерії затримали божевільного з сокирою. Фото

286
Читати матеріал російською

У центрі Одеси співробітники "Муніципальної варти" затримали неадекватну людину з сокирою.

Інцидент стався вранці 24 грудня неподалік від будівлі одеської мерії та Оперного театру. Про це повідомив в Facebook прессекретар віце-мера Одеси Андрія Котляра Микола Покровський (щоб подивитися фото, доскрольте сторінку до кінця).

В Одесі затримали божевільного з сокирою

В Одесі затримали божевільного з сокирою

Facebook Миколи Покровського

"Чоловік розмальовував будинки, погрожував перехожим сокирою і поводився вкрай неадекватно", – написав Покровський.

Новини
Неадекват бросался под машины на оживленной дороге в Одессе

Порушника передали правоохоронним органам.

Пізніше з'ясувалося, що затриманим виявився психічно нездоровий одесит, відомий в місті тим, що малює загадкові хрести на будівлях міста.

В Одесі затримали божевільного з сокирою

В Одесі затримали божевільного з сокирою

Facebook Миколи Покровського

В Одесі затримали божевільного з сокирою

В Одесі затримали божевільного з сокирою

Facebook Миколи Покровського

Затриманий розмальовував будинки хрестами

Затриманий розмальовував будинки хрестами

метроном

Затриманий розмальовував будинки хрестами

Затриманий розмальовував будинки хрестами

метроном

Затриманий розмальовував будинки хрестами

Затриманий розмальовував будинки хрестами

метроном

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в Києві чоловік з кувалдою і гранатою розгромив під'їзд житлового будинку.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Місце
Україна Одеса
Тег
напад
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини

Топпублікації

Топблоги