В Одесі біля мерії затримали божевільного з сокирою. Фото

У центрі Одеси співробітники "Муніципальної варти" затримали неадекватну людину з сокирою.

Інцидент стався вранці 24 грудня неподалік від будівлі одеської мерії та Оперного театру. Про це повідомив в Facebook прессекретар віце-мера Одеси Андрія Котляра Микола Покровський (щоб подивитися фото, доскрольте сторінку до кінця).

В Одесі затримали божевільного з сокирою Facebook Миколи Покровського

"Чоловік розмальовував будинки, погрожував перехожим сокирою і поводився вкрай неадекватно", – написав Покровський.

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Порушника передали правоохоронним органам.

Пізніше з'ясувалося, що затриманим виявився психічно нездоровий одесит, відомий в місті тим, що малює загадкові хрести на будівлях міста.

В Одесі затримали божевільного з сокирою Facebook Миколи Покровського

В Одесі затримали божевільного з сокирою Facebook Миколи Покровського

Затриманий розмальовував будинки хрестами метроном

Затриманий розмальовував будинки хрестами метроном

Затриманий розмальовував будинки хрестами метроном

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в Києві чоловік з кувалдою і гранатою розгромив під'їзд житлового будинку.

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