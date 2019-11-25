В Одесі автохам викликав транспортний колапс

Черговий автохам, який кинув свій автомобіль прямо на трамвайних коліях в центрі Одеси, викликав транспортний колапс у місті вранці 25 листопада.

Через "генія парковки" було зупинено рух відразу трьох популярних маршрутів - №5, №18 та №28 (щоб подивитися фото, доскрольте сторінку до кінця).

Автохам заблокував рух трамваїв у Одесі Телекомпанія ГРАД

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Через автохама у центрі Одеси за станом на 10:20 утворилися затори із десятків трамваїв. Пасажири виходили з них і пересаджувались на інші види транспорту.

Автохам заблокував рух трамваїв у Одесі odessa1.com

В результаті рух в місті в "годину пік" було повністю паралізовано.

Транспортний колапс в центрі Одеси Скріншот Google Maps

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Одесі автоледи припаркувалася на травмайних шляхах. Її провчили пасажири, а поліція виписала штраф. Після резонансу, яке отримала ця подія, винуватиця інциденту була змушена вибачатися перед одеситами.

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