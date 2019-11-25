Головна Новини
25 листопада • оновлено в 11:50
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Події

В Одесі автохам викликав транспортний колапс

333
Читати матеріал російською

Черговий автохам, який кинув свій автомобіль прямо на трамвайних коліях в центрі Одеси, викликав транспортний колапс у місті вранці 25 листопада.

Через "генія парковки" було зупинено рух відразу трьох популярних маршрутів - №5, №18 та №28 (щоб подивитися фото, доскрольте сторінку до кінця).

Автохам заблокував рух трамваїв у Одесі

Автохам заблокував рух трамваїв у Одесі

Телекомпанія ГРАД

Новини
В Одесі військовий влаштував стрілянину по пасажирах трамваю

Через автохама у центрі Одеси за станом на 10:20 утворилися затори із десятків трамваїв. Пасажири виходили з них і пересаджувались на інші види транспорту.

Автохам заблокував рух трамваїв у Одесі

Автохам заблокував рух трамваїв у Одесі

odessa1.com

В результаті рух в місті в "годину пік" було повністю паралізовано.

Транспортний колапс в центрі Одеси

Транспортний колапс в центрі Одеси

Скріншот Google Maps

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Одесі автоледи припаркувалася на травмайних шляхах. Її провчили пасажири, а поліція виписала штраф. Після резонансу, яке отримала ця подія, винуватиця інциденту була змушена вибачатися перед одеситами.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Місце
Україна Одеса
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини

Топпублікації

Топблоги