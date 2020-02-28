В аеропорту Одеси українець намагався підкупити прикордонника за 1 000 доларів, щоб той пропустив в нашу країну двох іноземців – громадянку Афганістану і громадянина Російської Федерації, які прибули рейсом з Мінська.

Про це повідомили на офіційному сайті Державної прикордонної служби (щоб подивитися фото, доскрольте сторінку до кінця).

Іноземці не змогли підтвердити інспектору мету свого приїзду в Україну, тому їм відмовили в перетині кордону.

Громадянин України, який їх зустрічав, запропонував офіцеру 1 000 доларів, щоб "вирішити питання". Той відмовився.

Чоловіку, який запропонував хабар, пред'явили звинувачення за статтею 309 Кримінального кодексу України. Вона передбачає штраф від 850 грн чи ув'язнення до 2 років. Іноземців відправлять до Мінська зворотними рейсами.

В аеропорту Одеси прикордонник відмовився від хабара в 1 000 доларів dpsu.gov.ua

В аеропорту Одеси прикордонник відмовився від хабара в 1 000 доларів dpsu.gov.ua

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в Одесі співробітники карного розшуку затримали громадянина Білорусі, якого шукав Інтерпол.

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