Моряк з Одеси захворів коронавірусом і був знятий з судна біля узбережжя Нігерії. Його діагноз підтвердився в місцевій лікарні.

Симптоми вірусу COVID-19 виявлено ще у деяких членів суднової команди, серед яких є ще один одесит. Всі вони здали аналізи і зараз очікують результатів, пише сайт Seafarersjournal (щоб переглянути фото, доскрольте сторінку до кінця).

Хворого зняли з борта судна, яке знаходиться в 4 милях від берега на рейді нігерійського порту Лагос. Моряк перебуває у важкому стані. При цьому в лікарні немає масок, апаратів ШВЛ, а з медикаментів йому пропонують якусь "сіру таблетку невідомого змісту". Також пацієнта-одесита не забезпечують харчуванням.

Родичі українців стурбовані ситуацією на судні і станом місцевих лікарень, і звертаються в усі компетентні відомства України з проханням допомогти повернути моряків додому.

Цікаво, що в повідомленні про хворого одесита замість фото судна незрозуміла стара баржа.

Моряк-одесит підхопив коронавірус біля берегів Нігерії - ЗМІ seafarersjournal.com

Також там не вказана назва судна. Хоча у всіх новинах, що стосуються конкретних суден, вказані не тільки їх назви, а й прапори. У цьому легко переконатися, погортавши новинну стрічку сайту.

Моряк-одесит підхопив коронавірус біля берегів Нігерії - ЗМІ seafarersjournal.com

Моряк-одесит підхопив коронавірус біля берегів Нігерії - ЗМІ seafarersjournal.com

Моряк-одесит підхопив коронавірус біля берегів Нігерії - ЗМІ seafarersjournal.com

Моряк-одесит підхопив коронавірус біля берегів Нігерії - ЗМІ seafarersjournal.com

Моряк-одесит підхопив коронавірус біля берегів Нігерії - ЗМІ seafarersjournal.com

Якщо ж мова йде про згадане в новині судно TECNE (Панама), екіпаж якого був затриманий біля берегів Нігерії навесні 2017 року за підозрою в котрабандой нафти і поміщений в місцеву в'язницю, то незрозуміло, як одесит в березні 2020 року міг бути знятим з борта арештованного судна і госпіталізований.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Індійському океані пропав моряк-одесит. Хлопець безслідно зник з борта контейнеровоза THALASSA PATRIS, на якому він встиг попрацювати всього 4 дні. Зникнення другого помічника капітана, 24-річного Владислава Маслова команда судна виявила біля узбережжя Шрі-Ланки 23 листопада.

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