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17 грудня • оновлено в 11:22
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У центрі Одеси ледь не згорів житловий будинок: фото й подробиці НП

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В Одесі на вулиці Княжій 17 грудня в підвальному приміщенні житлового будинку виникла пожежа.

Перші рятувальники прибули через 3 хвилини після виклику. Про це повідомили в пресслужбі управління ДСНС в Одеській області (щоб подивитися фото, доскрольте сторінку до кінця).

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У підвалі горіло сміття й існувала серйозна загроза поширення вогню на квартири. Полум'я гасили приблизно годину. Жертв і потерпілих немає. Площа пожежі склала 20 кв. м. Для ліквідації НП було задіяно 41 вогнеборця і 7 одиниць техніки. Причина події встановлюється.

У центрі Одеси горів підвал житлового будинку

У центрі Одеси горів підвал житлового будинку

od.dsns.gov.ua

У центрі Одеси горів підвал житлового будинку

У центрі Одеси горів підвал житлового будинку

od.dsns.gov.ua

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, служба безпеки України (СБУ) провела обшуки в службових приміщеннях Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) через пожежу в Одеському коледжі.

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Автор
Михайло Бардін
Місце
Україна Одеса
Теги
новини Одеси пожежа
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