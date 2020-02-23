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23 лютого • оновлено в 12:38
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У спальному районі Одеси горіла багатоповерхівка. Фото і відео

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В Одесі на вулиці Інглезі ввечері 22 лютого сталася пожежа в електрощитових в під'їзді 16-поверхового будинку.

Про це повідомили в пресслужбі управління ДСНС в Одеській області (щоб подивитися фото і відео, доскрольте сторінку до кінця).

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Рятувальники евакуювали мешканців верхніх поверхів будинку і загасили палаючі кабельні шахти. Постраждалих немає. У ліквідації НП брав участь 41 пожежний з 13 одиницями техніки.

Попередня причина події – аварійний стан електропроводки.

У спальному районі Одеси горіла багатоповерхівка

У спальному районі Одеси горіла багатоповерхівка

od.dsns.gov.ua

У спальному районі Одеси горіла багатоповерхівка

У спальному районі Одеси горіла багатоповерхівка

od.dsns.gov.ua

У спальному районі Одеси горіла багатоповерхівка

У спальному районі Одеси горіла багатоповерхівка

od.dsns.gov.ua

У спальному районі Одеси горіла багатоповерхівка

У спальному районі Одеси горіла багатоповерхівка

od.dsns.gov.ua

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в Одесі в елітному житловому комплексі "Білий парус" на вулиці Літературній 16 січня сталася пожежа. Горіла квартира на 12 поверсі.

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Автор
Михайло Бардін
Місце
Україна Одеса
Тег
новини Одеси
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