В Одесі на вулиці Інглезі ввечері 22 лютого сталася пожежа в електрощитових в під'їзді 16-поверхового будинку.

Про це повідомили в пресслужбі управління ДСНС в Одеській області (щоб подивитися фото і відео, доскрольте сторінку до кінця).

Рятувальники евакуювали мешканців верхніх поверхів будинку і загасили палаючі кабельні шахти. Постраждалих немає. У ліквідації НП брав участь 41 пожежний з 13 одиницями техніки.

Попередня причина події – аварійний стан електропроводки.

У спальному районі Одеси горіла багатоповерхівка od.dsns.gov.ua

У спальному районі Одеси горіла багатоповерхівка od.dsns.gov.ua

У спальному районі Одеси горіла багатоповерхівка od.dsns.gov.ua

У спальному районі Одеси горіла багатоповерхівка od.dsns.gov.ua

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в Одесі в елітному житловому комплексі "Білий парус" на вулиці Літературній 16 січня сталася пожежа. Горіла квартира на 12 поверсі.

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