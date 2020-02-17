У Києві посеред вулиці викрали жителя Одеси: всі подробиці НП

Шестеро чоловіків викрали в Києві свого знайомого, який заборгував їм гроші, і в автомобілі відвезли до Одеси.

По дорозі зловмисники "вибивали" у нього борг, йдеться на сайті ГУНП в Одеській області.

У Києві серед білого дня викрали чоловіка nashkiev.ua

Щоб "прискорити процес", зловмисники змусили потерпілого написати повідомлення батькові, щоб той до їх приїзду зібрав необхідну суму.

Однак той звернувся за допомогою до поліцейських і на зустріч зі злочинцями прийшов разом з ними.

"Зловмисників затримали. Всі вони місцеві жителі віком від 29 до 50 років, двоє уродженці Закавказзя. Чоловікам повідомили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 2 ст. 189 ("Вимагання") і ч. 2 ст. 146 ("Незаконне позбавлення волі або викрадення людини"), – повідомив начальник Малиновського відділу поліції Віктор Герасименко.

В якості запобіжного заходу двом з них суд обрав утримання під вартою, ще чотирьох відправили під цілодобовий домашній арешт.

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