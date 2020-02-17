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17 лютого • оновлено в 13:25
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У Києві посеред вулиці викрали жителя Одеси: всі подробиці НП

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Шестеро чоловіків викрали в Києві свого знайомого, який заборгував їм гроші, і в автомобілі відвезли до Одеси.

По дорозі зловмисники "вибивали" у нього борг, йдеться на сайті ГУНП в Одеській області.

У Києві серед білого дня викрали чоловіка

У Києві серед білого дня викрали чоловіка

nashkiev.ua

Щоб "прискорити процес", зловмисники змусили потерпілого написати повідомлення батькові, щоб той до їх приїзду зібрав необхідну суму.

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Однак той звернувся за допомогою до поліцейських і на зустріч зі злочинцями прийшов разом з ними.

"Зловмисників затримали. Всі вони місцеві жителі віком від 29 до 50 років, двоє уродженці Закавказзя. Чоловікам повідомили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 2 ст. 189 ("Вимагання") і ч. 2 ст. 146 ("Незаконне позбавлення волі або викрадення людини"), – повідомив начальник Малиновського відділу поліції Віктор Герасименко.

В якості запобіжного заходу двом з них суд обрав утримання під вартою, ще чотирьох відправили під цілодобовий домашній арешт.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в Одесі викрали і жорстоко побили таксиста.

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Місце
Україна Одеса
Теги
викрадення новини Одеси
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