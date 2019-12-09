У Британії раптово повторився одеський порноскандал

В англійському місті Редхілл повторився одеський порноскандал.
Гінеколог місцевої лікарні знімав жінок на встановлену в окулярах приховану камеру і отримав тюремний термін. Про це повідомляє видання Daily Mail.
Поліція затримала 49-річного лікаря після того, як на нього поскаржилася одна з жертв. Під час обшуку у гінеколога знайшли близько сотні відеозаписів паціенток, які ні про що не підозрювали.
Гінеколог знімав порно у Британії
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Зазначається, що гінеколог був одним з найбільш високооплачуваних і шанованих фахівців лікарні.
Англійський суд засудив його до 14 місяців в'язниці.
Як раніше повідомляв OBOZREVATEL:
В Одеському онкодиспансері пацієнток таємно знімали на відео для порносайтів. Приховану камеру було встановлено в кабінеті гінеколога.
В Одесі стало відомо ім'я гінеколога, в кабінеті якого була встановлена прихована камера, яка знімала пацієнток для порносайтів. Лікаря вищої категорії звуть В'ячеслав Олегович Триполко
Відеозйомка гінекологічних УЗД, кадри якої викладалися на порносайтах, була організована на території Одеського обласного онкологічного диспансеру, що здається в оренду. Про це заявив головний лікар диспансеру Олег Лук'янчук.
Сам гінеколог вважає, що його підставили і назвав себе "пішаком у чиїйсь грі".
Міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька відреагувала на скандал і заявила, що МОЗ заборонить встановлювати камери відеоспостереження в медичних кабінетах.
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