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9 грудня • оновлено в 14:51
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У Британії раптово повторився одеський порноскандал

1.9т
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В англійському місті Редхілл повторився одеський порноскандал.

Гінеколог місцевої лікарні знімав жінок на встановлену в окулярах приховану камеру і отримав тюремний термін. Про це повідомляє видання Daily Mail.

Поліція затримала 49-річного лікаря після того, як на нього поскаржилася одна з жертв. Під час обшуку у гінеколога знайшли близько сотні відеозаписів паціенток, які ні про що не підозрювали.

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Гінеколог знімав порно у Британії

Гінеколог знімав порно у Британії

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Зазначається, що гінеколог був одним з найбільш високооплачуваних і шанованих фахівців лікарні.

Англійський суд засудив його до 14 місяців в'язниці.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
Порноскандал в Одесі
Місце
Україна Одеса
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