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5 грудня • оновлено в 13:16
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Суд ухвалив рішення щодо спільників "хрещеного батька контрабанди" з Одеси

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Суд відправив під нічний домашній арешт двох підозрюваних у справі про контрабандні схеми, в якій фігурує скандально-відомий одеський бізнесмен Вадим Альперін. Йдеться про заступника начальника Київської митниці Юрія Коваленка і співробітника митного поста "Столичний" Андрія Яцюка.

За версією правоохоронців, Альперін і його поплічники ввозили до України товари, занижуючи їхню митну вартість. Підроблені документи забезпечував одеський бізнес-центр "Сонячний". Про це повідомляє видання "Слово і Діло" з посиланням на джерело в Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.

Схема полягала в тому, що фірми, пов'язані з Альперіним, свідомо вказували в митних деклараціях занижену вартість імпортних товарів. Підконтрольні митники відмовлялися їх приймати і з порушеннями коректували документи. Згодом суди визнавали дії фіскалів неправомірними і фірмам Альперіна відшкодовувалися фінансові гарантії й повертався сам товар.

Суд ухвалив рішення щодо спільників "хрещеного батька контрабанди" з Одеси

Суд ухвалив рішення щодо спільників "хрещеного батька контрабанди" з Одеси

Вадим Альперін/Facebook

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Михайло Бардін
Особи
Вадим Альперін Володимир Зеленський
Місце
Україна Одеса
Теги
контрабанда новини Одеси
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