Суд відправив під нічний домашній арешт двох підозрюваних у справі про контрабандні схеми, в якій фігурує скандально-відомий одеський бізнесмен Вадим Альперін. Йдеться про заступника начальника Київської митниці Юрія Коваленка і співробітника митного поста "Столичний" Андрія Яцюка.

За версією правоохоронців, Альперін і його поплічники ввозили до України товари, занижуючи їхню митну вартість. Підроблені документи забезпечував одеський бізнес-центр "Сонячний". Про це повідомляє видання "Слово і Діло" з посиланням на джерело в Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.

Схема полягала в тому, що фірми, пов'язані з Альперіним, свідомо вказували в митних деклараціях занижену вартість імпортних товарів. Підконтрольні митники відмовлялися їх приймати і з порушеннями коректували документи. Згодом суди визнавали дії фіскалів неправомірними і фірмам Альперіна відшкодовувалися фінансові гарантії й повертався сам товар.

Суд ухвалив рішення щодо спільників "хрещеного батька контрабанди" з Одеси Вадим Альперін/Facebook

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!