Суд відправив під нічний домашній арешт двох підозрюваних у справі про контрабандні схеми, в якій фігурує скандально-відомий одеський бізнесмен Вадим Альперін. Йдеться про заступника начальника Київської митниці Юрія Коваленка і співробітника митного поста "Столичний" Андрія Яцюка.
За версією правоохоронців, Альперін і його поплічники ввозили до України товари, занижуючи їхню митну вартість. Підроблені документи забезпечував одеський бізнес-центр "Сонячний". Про це повідомляє видання "Слово і Діло" з посиланням на джерело в Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.
Схема полягала в тому, що фірми, пов'язані з Альперіним, свідомо вказували в митних деклараціях занижену вартість імпортних товарів. Підконтрольні митники відмовлялися їх приймати і з порушеннями коректували документи. Згодом суди визнавали дії фіскалів неправомірними і фірмам Альперіна відшкодовувалися фінансові гарантії й повертався сам товар.
Суд ухвалив рішення щодо спільників "хрещеного батька контрабанди" з Одеси
Вадим Альперін/Facebook
Як повідомляв OBOZREVATEL:
В Україні намагаються розкрити найбільшу схему контрабанди. За попередніми оцінками, її оборот міг становити сотні мільйонів, якщо не мільярди гривень.
26 листопада НАБУ заарештувало одного з можливих учасників схеми – заступника начальника Київської митниці Сергія Тупальська. Разом з ним були затримані ще 9 осіб.
Одеський бізнесмен Вадим Альперін, який вважається "головним гравцем" в схемах, встиг сховатися.
Незабаром після цього Володимир Зеленський попросив допомоги в затриманні Альперина: президент України назвав його "хрещеним батьком контрабанди" і пообіцяв "цінний подарунок" за його затримання.
Адвокат Альперина Андрій Федур повідомив, що його клієнт "нічого не знає" про розшук і сам з'явиться в Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру (САП).
29 листопада Вищий антикорупційний суд взяв Альперіна під варту з альтернативою внесення застави в розмірі 70 млн грн.
2 грудня Вадим Альперін вніс 70 млн гривень застави і вийшов з СІЗО. "З першим снігом, Київ!" – написав він після звільнення на своєму Facebook.
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