Струс мозку, кома, смерть: у масштабній ДТП під Одесою звинуватили синоптиків

Комунальники критикують синоптиків, дали невірний прогноз погоди на 28 листопада, через що на трасі Київ- Одеса відбулися масові ДТП.

Дорожники запевняють, що не посипали трасу піском, тому що прогнозувалася плюсова температура повітря.

У масовому ДТП під Одесою звинуватили синоптиків Патрульна поліція Одеської області / Facebook

Як говориться в сюжеті ТСН, дорожнє покриття вночі виявилося підмороженим і дуже слизьким, незважаючи на те, що на ніч синоптики обіцяли теплу погоду. У підсумку, ні траса, ні водії виявилися не готовими до ожеледиці, та ще й в тумані.

Очевидці і учасники аварії кажуть, що навіть не зрозуміли, що саме сталося на дорозі.

"Дуже було слизько – люди до кінця не розуміють, що сталося. Почалися якісь аварії, це все якось дуже швидко", - розповів один з очевидців.

Другий також выдзначив дуже погану видимість на дорозі.

"Видимість метрів 20 максимум була. І вони стояли, дві з половиною смуги перекрито, обходити просто було нікуди ... Маму забрали зі струсом мозку, дружину з переломом руки", - розповів він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, вранці 28 листопада густий туман в Одеській області став причиною низки ДТП в районі 460-го км траси Київ-Одеса. Відомо про кілька серйозних аваріях в районі Конюшинового моста. В одній одночасно зіткнулися 11 автомобілів, а всього в ДТП потрапили 17 авто. В результаті одна людина загинула, ще троє були госпіталізовані.

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