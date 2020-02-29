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29 лютого • оновлено в 13:28
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Жителя Одещини покусав скажений шакал: діагноз підтвердився

1.1т
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В Одеській області дикий шакал 27 лютого покусав місцевого жителя.

Інцидент стався в околицях села Базар'янка Татарбунарського району. Лабораторні дослідження показали, що звір був хворий на сказ, пише видання "УСІ ".

Під Одесою скажений шакал напав на людину (ілюстрація)

Під Одесою скажений шакал напав на людину (ілюстрація)

vesti.uz

Судячи з медичного звіту, опублікованому виданням, після нападу на людину шакала застрелили, а його голову відправили на обстеження. Медики виявили в останках тварини ознаки вірусу сказу.

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За словами місцевих жителів, останнім часом шакали стали загрозою для життя і здоров'я людей і домашніх тварин в Татарбунарському районі – вони серед білого дня спокійно розгулюють по вулицях сіл, а ночами не дають спати людям своїм виттям.

Під Одесою скажений шакал напав на людину

Під Одесою скажений шакал напав на людину

УСІ

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, один з районів Одеської області закрили через сказ, а з літаків будуть скидати вакцину.

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Місце
Україна Одеса
Теги
новини Одеси НП в Одесі
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
самые опасные украинские шакалы сейчас живут в Киеве...
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