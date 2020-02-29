Жителя Одещини покусав скажений шакал: діагноз підтвердився

В Одеській області дикий шакал 27 лютого покусав місцевого жителя.

Інцидент стався в околицях села Базар'янка Татарбунарського району. Лабораторні дослідження показали, що звір був хворий на сказ, пише видання "УСІ ".

Під Одесою скажений шакал напав на людину (ілюстрація) vesti.uz

Судячи з медичного звіту, опублікованому виданням, після нападу на людину шакала застрелили, а його голову відправили на обстеження. Медики виявили в останках тварини ознаки вірусу сказу.

За словами місцевих жителів, останнім часом шакали стали загрозою для життя і здоров'я людей і домашніх тварин в Татарбунарському районі – вони серед білого дня спокійно розгулюють по вулицях сіл, а ночами не дають спати людям своїм виттям.

Під Одесою скажений шакал напав на людину УСІ

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, один з районів Одеської області закрили через сказ, а з літаків будуть скидати вакцину.

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