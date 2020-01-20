"Самосуд таким тварюкам": з'явилися нові подробиці п'яного ДТП з копом в Одесі

Одесити обурені витівкою п'яного поліцейського, який ввечері 19 січня на очах у дитини збив двох її батьків. У соцмережах триває активне обговорення події.

Враженнями від побаченого на своїй сторінці в Facebook поділилася очевидиця події, одеситка Олена Дабіжа (щоб подивитися фото, доскрольте сторінку до кінця).

"Сьогодні, в цей великий святковий день, на наших з донькою очах відбулася страхітлива, кричуща подія. Прямо перед нами в одному з міжквартальних провулків перед в'їздом на територію бізнес-центру Вузівський на великій швидкості пролетів автомобіль, що зносив на своєму шляху все і всіх підряд, зокрема і двох пішоходів, які мирно прогулювалися з дитиною вздовж дороги. Цю неадекватну людину не зупинило скоєне, як і повністю розбите лобове скло. Він продовжував здійснювати незрозумілі віражі навколо, розгромив шлагбаум перед бізнес-центром", – написала свідок ДТП.

За її словами, невідомо, як далі розвивалися б події, якби старенька іномарка на єврономерах не підвела свого господаря, залишивши його один на один із натовпом очевидців, які не дозволили порушнику втекти.

П'яний коп збив батьків на очах у дитини в Одесі Facebook Олени Дабіжи

"Найбільше мене, як мати, вразив маленький хлопчик, який бігав навколо своїх батьків, які лежали закривавлені, і не розумів, що трапилося й чому вони не встають. Але, ще більше мене вразило, що цим ненормальним виявився співробітник поліції", – написала одеситка.

Під її постом розгорнулося жваве обговорення інциденту. Більшість користувачів не вірять, що винний понесе покарання. Одні вважають, що над порушником потрібно було чинити самосуд, і шкодують про те, що в Україні скасовано смертну кару. Інші впевнені, що товариші по службі відмажуть винуватця, оскільки в правоохоронних органах діє кругова порука.

Наразі про аварію, що трапилася з вини п'яного правоохоронця, повідомлено в Державне бюро розслідувань. Відомості в ЄРДР внесені за 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом). Міру покарання винному визначить суд.

П'яний коп збив батьків на очах у дитини в Одесі Пресслужба ГУНП в Одеській області

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Одесі п'яний поліцейський, перебуваючи поза службою, збив шлагбаум і скоїв наїзд на двох пішоходів. В результаті чоловіка 1970 р.н. і жінку 1972 р.н. госпіталізували з тілесними ушкодженнями різного ступеня тяжкості.

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