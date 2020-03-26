Росія під прикриттям військових кораблів краде український газ у Чорному морі. Фото й відео

Росія продовжує експлуатувати так зване Одеське родовище газу, яке розташоване у виключній (морській) економічній зоні України в Чорному морі.

Біля робочої газодобувної станції патрулює ракетний катер ЧФ РФ, повідомили в пресслужбі Держприкордонслужби України (щоб подивитися фото та відео, доскрольте сторінку до кінця).

Факти провадження Росією незаконної діяльності біля узбережжя Одеси зафіксували службовці Морської охорони ДПСУ, підійшовши до родовища на відстань 5 морських миль під час планового патрулювання.

В Одеському родовищі за допомогою тактичної групи кораблів Морської охорони ДПСУ та прикордонної авіації були виявлені та розпізнані самопіднімальні плавучі бурові установки "Україна", перейменовані Росією на "Крим-1" і "Таврида". На обидвох установках помічені ознаки продовження промислової діяльності та підняті прапори країни-агресора.

Росія під прикриттям військових кораблів краде український газ у Чорному морі Google

На запит корабля Морської охорони ДПСУ щодо мети перебування в економічній зоні України екіпаж російського ракетного катера відповів, що здійснює охорону економічних інтересів Російської Федерації та попередив, щоб українські прикордонники не наближалися до родовища ближче, ніж на відстань однієї морської милі.

Росія під прикриттям військових кораблів краде український газ у Чорному морі Пресслужба ДПСУ

Морська охорона Державної прикордонної служби України продовжує фіксацію та збирання інформації про незаконну діяльність Росії в морській економічній зоні України під прикриттям бойових кораблів ЧФ РФ.

Зазначимо, що подібні факти, зафіксовані Морською охороною ДПСУ з 2014 року, лягли в основу доказової бази під час розгляду третейським судом у Гаазі експропріації активів НАК "Нафтогаз України" та її дочірніх підприємств, ща була визнана незаконною.

Росія під прикриттям військових кораблів краде український газ в Чорному морі Пресслужба ДПСУ

Росія під прикриттям військових кораблів краде український газ в Чорному морі Пресслужба ДПСУ

Росія під прикриттям військових кораблів краде український газ в Чорному морі Пресслужба ДПСУ

Як повідомляв OBOZREVATEL, Росія, Китай, Іран, Куба, Сирія, Нікарагуа, Венесуела та КНДР закликали генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша вимагати від низки інших країн зняти санкції, які нібито, заважають боротьбі з поширенням коронавірусу.

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