Район Одеської області закрили через сказ: з літаків будуть скидати вакцину

Державна надзвичайна протиепізоотична комісія при Татарбунарській райадміністрації на Одещині закрила території Траповскої сільради району на карантин зі сказу з прилеглими до неї територіями мисливських угідь.

Комісія прийняла таке рішення 12 грудня у зв'язку з підтвердженням сказу у дикої лисиці, вбитої на території мисливських угідь району. Про це повідомляє пресслужба Татарбунарської РДА.

Також в зв'язку з випадками сказу на півдні Одеської області, над декількома районами регіону – зокрема, Татарбунарським, Ренійським, Арцизьким з літаків будуть скинуті десятки тисяч доз приманки з вакциною проти сказу.

Під Одесою з літаків будуть кидати вакцину від сказу news.mspravka.info

Метою такої кампанії є створення стійкого імунітету у диких тварин, які є основними носіями збудника сказу, переважно – лисиць, вовків, єнотоподібних собак і куниць.

Приманка має вигляд невеликого брикету розміром із сірникову коробку і запахом м'ясо-кісткового борошна. Всередині знаходиться желеподібна капсула з вакциною.

Під Одесою з літаків будуть кидати вакцину від сказу svitnov.com

"Досить, щоб кілька крапель діючої речовини потрапили на слизову оболонку ротової порожнини, щоб вона всмокталася – і це рівноцінно тому, що зробити ін'єкцію. Оскільки ми в дикій природі не можемо парентерально, ін'єкційно вакцинувати диких тварин, то цей шлях дуже ефективний. Всі країни Європи користуються цим методом", – відзначають фахівці.

Жителів області просять не брати знайдені приманки до рук і не переносити їх в інші місця.

Під Одесою з літаків будуть кидати вакцину від сказу huntportal

Під Одесою з літаків будуть кидати вакцину від сказу Траса Е-95

Крім того, в Татарбунарській райадміністрації дали пораду на випадок укусу дикою твариною людини.

"Відразу проведіть місцеву обробку рани: промийте її водою з господарським милом або миючим засобом, а краю обробіть спиртом або йодом. Потім негайно зверніться до лікаря в травмпункт за місцем проживання. Тільки повний своєчасно розпочатий курс вакцини надійно запобігає захворюванню на сказ", – рекомендують в райдержадміністрації.

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