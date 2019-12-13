Район Одеської області закрили через сказ: з літаків будуть скидати вакцину

Державна надзвичайна протиепізоотична комісія при Татарбунарській райадміністрації на Одещині закрила території Траповскої сільради району на карантин зі сказу з прилеглими до неї територіями мисливських угідь.
Комісія прийняла таке рішення 12 грудня у зв'язку з підтвердженням сказу у дикої лисиці, вбитої на території мисливських угідь району. Про це повідомляє пресслужба Татарбунарської РДА.
Також в зв'язку з випадками сказу на півдні Одеської області, над декількома районами регіону – зокрема, Татарбунарським, Ренійським, Арцизьким з літаків будуть скинуті десятки тисяч доз приманки з вакциною проти сказу.
Під Одесою з літаків будуть кидати вакцину від сказу
news.mspravka.info
Метою такої кампанії є створення стійкого імунітету у диких тварин, які є основними носіями збудника сказу, переважно – лисиць, вовків, єнотоподібних собак і куниць.
Приманка має вигляд невеликого брикету розміром із сірникову коробку і запахом м'ясо-кісткового борошна. Всередині знаходиться желеподібна капсула з вакциною.
Під Одесою з літаків будуть кидати вакцину від сказу
svitnov.com
"Досить, щоб кілька крапель діючої речовини потрапили на слизову оболонку ротової порожнини, щоб вона всмокталася – і це рівноцінно тому, що зробити ін'єкцію. Оскільки ми в дикій природі не можемо парентерально, ін'єкційно вакцинувати диких тварин, то цей шлях дуже ефективний. Всі країни Європи користуються цим методом", – відзначають фахівці.
Жителів області просять не брати знайдені приманки до рук і не переносити їх в інші місця.
Під Одесою з літаків будуть кидати вакцину від сказу
huntportal
Під Одесою з літаків будуть кидати вакцину від сказу
Траса Е-95
Крім того, в Татарбунарській райадміністрації дали пораду на випадок укусу дикою твариною людини.
"Відразу проведіть місцеву обробку рани: промийте її водою з господарським милом або миючим засобом, а краю обробіть спиртом або йодом. Потім негайно зверніться до лікаря в травмпункт за місцем проживання. Тільки повний своєчасно розпочатий курс вакцини надійно запобігає захворюванню на сказ", – рекомендують в райдержадміністрації.
Як раніше повідомляв OBOZREVATEL. раніше українські медики підготували топ-5 фактів про сказ.
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