Продовжував пити пиво: з'явилося відео з винуватцем масової ДТП в Одесі

У соціальних мережах з'явилося відео наслідків нічній аварії на одеських Черемушках, в якій п'яний чоловік розбив 5 автомобілів, в тому числі, свій Mercedes.

Момент оформлення ДТП, а також стан деяких "постраждалих" машин очевидець зафіксував на відео, яке опублікував Telegram-канал XYDESSA (щоб переглянути фото та відео, доскрольте сторінку до кінця).

На відео винуватець ДТП не заперечує проти того, що його знімають на телефон. Він усвідомлює свою провину і зізнається, що нічний краш-тест став несподіваним фіналом його дня народження. При цьому іменинник продовжує відкрито пити з пляшки пиво, поки поліція займається оформленням.

Нагадаємо, вночі 18 лютого в Одесі сталася масова ДТП, в якій постраждали двоє людей. Близько 02:00 години водій Mercedes, рухаючись по вулиці Івана і Юрія Лип, не впорався з керуванням і влетів у припарковані на узбіччі автомобілі Skoda, Toyota Yaris, Toyota Hiace і Daewoo.

З'явилося відео з винуватцем масової ДТП в Одесі Прес-служба Патрульної поліції Одеської області

В результаті аварії винуватець ДТП і його пасажир отримали травми і були доставлені в лікарню.

З'явилося відео з винуватцем масової ДТП в Одесі Telegram / XYDESSA (скрін)

Як повідомляв OBOZREVATEL, вранці 14 лютого в Одесі на перетині вулиць Балківської і Дальницької сталася аварія за участю пожежної машини, яка перевернулася. В результаті ДТП, крім автомобіля рятувальників, пошкодження отримали легковики Mitsubishi та Audi. Постраждалих немає.

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