Практично діти: на Одещині накрили банду юних гоп-стоперів

Правоохоронці викрили групу молодих людей, які вчинили серію грабежів в Ізмаїлі на Одещині.
Троє неповнолітніх місцевих жителів, одному з яких ледве виповнилося 13 років, ночами відбирали цінне майно у перехожих. Про це йдеться на сайті ГУ Нацполіції в Одеській області.
Банда підлітків грабувала перехожих в Ізмаїлі (ілюстрація)
ternograd.te.ua
Загальна сума збитку, нанесена потерпілим, становить понад 16 тисяч гривень.
У Ізмаїльський відділ поліції один за іншим надійшли заяви від чотирьох городян про пограбування. Останній потерпілий, який звернувся за допомогою в поліцію, надав детальний опис зловмисників, які відібрали у нього велосипед, мобільний телефон, навушники і гаманець. Незабаром поліцейські встановили особи злочинців,
"Старшим двом підозрюваним обирається запобіжний захід. У відношенні 13-річного, який не досяг віку кримінальної відповідальності, до суду буде направлено клопотання про застосування до нього примусових заходів виховного характеру", – розповів начальник слідчого відділу Ізмаїльського відділу поліції Микола Стойнов.
Викрадене майно у затриманих вилучено та повернуто власникам.
Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, група неповнолітніх в Одеській області знущалася над 11-річним хлопчиком: його роздягли і катували.
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