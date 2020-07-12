Пожежа в Одесі знищила 8 квартир: люди опинилися на вулиці в піжамах та без грошей

Масштабна пожежа в житловому будинку в центрі Одеси знищила щонайменше 7-8 квартир. Коли вона спалахнула, їхні мешканці опинились на вулиці в піжамах без будь-яких речей та коштів.

Про це ТСН розповіли сусіди погорільців. За їхніми свідченнями, така ситуація трапляється в зазначеному будинку не вперше.

Минулого разу займання сталося через несправність проводки. Відтак люди припускають, що цього разу вона могла спалахнути знову. Крім того, жителі будинку, який охопила пожежа, скаржаться, що перенапруження електромережі почало спостерігатися після того, як на першому поверсі з'явилися ресторани.

"Весь третій поверх (згорів. – Ред.). Щонайменше квартир 7-8. Знайомі передають, що жертв серед мешканців немає. Однак є ті, хто залишився в піжамі без одягу, грошей, нічого немає", – розповідають очевидці про скрутне становище тих, хто втратив свої оселі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, пожежа спалахнула вранці 12 липня і охопила значну частину третього поверху будинку. Ліквідувати її вдалося лише о 14:33. До того моменту вона охопила 700 квадратних метрів.