В Одесі Київський районний суд відправив під нічний домашній арешт завгоспа коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу 68-річну Тетяну Фомич.

Жінку підозрюють у службовій недбалості, яка призвела до загибелі 16 осіб. Про це повідомляє Odessa.online (щоб подивитися фото, доскрольте сторінку до кінця).

Сторона звинувачення стверджувала, що жінка, перебуваючи на посаді завгоспа, знала про проблеми з пожежною безпекою, але не вжила жодних заходів щодо їх усунення.

У свою чергу, жінка заявила, що просто працювала завгоспом в коледжі, а папери про стан пожежної безпеки підписувала, тому що її попросили.

В результаті суд повністю задовольнив клопотання прокуратури і обрав запобіжний захід жінці у вигляді нічного домашнього арешту.

Пожежа в коледжі Одеси: суд обрав запобіжний захід завгоспу odessa.online

Пожежа в коледжі Одеси: суд обрав запобіжний захід завгоспу odessa.online

Пожежа в коледжі Одеси: суд обрав запобіжний захід завгоспу odessa.online

Нагадаємо, 11 грудня Київський районний суд Одеси обрав запобіжний захід директору згорілого коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу Любові Кочерзі. Жінку, яку підозрюють у службовій недбалості, відправили під цілодобовий домашній арешт із зобов'язанням носити електронний браслет.

Крім того, 13 січня про підозру у справі про пожежу в коледжі було повідомлено завгоспа навчального закладу, яку також підозрюють у злочинній недбалості, що призвела до тяжких наслідків.

Згідно висновку експертів, консервація будівлі пам'ятки архітектури, "вдома Асвадурова" обійдеться приблизно в 3 мільйони 250 тисяч гривень. З них на розробку проектної документації майбутньої консервації витратять 250 тисяч гривень.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Державне бюро розслідувань повідомило про підозру колишньому начальнику управління ДСНС в Одеській області Віктору Федорчак. Його підозрюють в неналежному виконанні службових обов'язків, що спричинило тяжкі наслідки.

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