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15 січня • оновлено в 20:00
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Пожежа в коледжі Одеси: суд обрав запобіжний захід завгоспу

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В Одесі Київський районний суд відправив під нічний домашній арешт завгоспа коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу 68-річну Тетяну Фомич.

Жінку підозрюють у службовій недбалості, яка призвела до загибелі 16 осіб. Про це повідомляє Odessa.online (щоб подивитися фото, доскрольте сторінку до кінця).

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Сторона звинувачення стверджувала, що жінка, перебуваючи на посаді завгоспа, знала про проблеми з пожежною безпекою, але не вжила жодних заходів щодо їх усунення.

У свою чергу, жінка заявила, що просто працювала завгоспом в коледжі, а папери про стан пожежної безпеки підписувала, тому що її попросили.

В результаті суд повністю задовольнив клопотання прокуратури і обрав запобіжний захід жінці у вигляді нічного домашнього арешту.

Пожежа в коледжі Одеси: суд обрав запобіжний захід завгоспу

Пожежа в коледжі Одеси: суд обрав запобіжний захід завгоспу

odessa.online

Пожежа в коледжі Одеси: суд обрав запобіжний захід завгоспу

Пожежа в коледжі Одеси: суд обрав запобіжний захід завгоспу

odessa.online

Пожежа в коледжі Одеси: суд обрав запобіжний захід завгоспу

Пожежа в коледжі Одеси: суд обрав запобіжний захід завгоспу

odessa.online

Нагадаємо, 11 грудня Київський районний суд Одеси обрав запобіжний захід директору згорілого коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу Любові Кочерзі. Жінку, яку підозрюють у службовій недбалості, відправили під цілодобовий домашній арешт із зобов'язанням носити електронний браслет.

Крім того, 13 січня про підозру у справі про пожежу в коледжі було повідомлено завгоспа навчального закладу, яку також підозрюють у злочинній недбалості, що призвела до тяжких наслідків.

Згідно висновку експертів, консервація будівлі пам'ятки архітектури, "вдома Асвадурова" обійдеться приблизно в 3 мільйони 250 тисяч гривень. З них на розробку проектної документації майбутньої консервації витратять 250 тисяч гривень.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Державне бюро розслідувань повідомило про підозру колишньому начальнику управління ДСНС в Одеській області Віктору Федорчак. Його підозрюють в неналежному виконанні службових обов'язків, що спричинило тяжкі наслідки.

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Автор
Михайло Бардін
Тема
Пожежа в коледжі Одеси
Місце
Україна Одеса
Теги
пожежа новини Одеси
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