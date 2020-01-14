Прокуратура проситиме домашній арешт для нової підозрюваної у справі про пожежу в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу. Про підозру було повідомлено завідуючої господарством коледжу.

15 січня Київський районний суд Одеси буде обирає їй запобіжний захід, повідомили в прес-службі суда.

Прокуратура наполягатиме на запобіжному заході для неї у вигляді нічного домашнього арешту.

За інформацією слідства, пожежа в будівлі коледжу виникла через несумлінне виконання підозрюваною своїх службових обов'язків. Зокрема, за результатами планової перевірки навчального закладу в 2014 році співробітники ДСНС склали акт про грубі порушення законодавства в сфері протипожежної безпеки і винесли припис на їх усунення.

Пожежа в коледжі Одеси: нову підозрювану хочуть помістити під домашній арешт

Завгосп, як відповідальна особа, не вжила жодних дій для фактичного усунення виявлених порушень. Зокрема, вона не забезпечила можливість безперешкодної евакуації учнів і персоналу в день трагедії. Більш того, підозрювана, як член комісії, погодилася з її висновком щодо готовності навчального корпусу до нового навчального року.

Нагадаємо, 11 грудня Київський районний суд Одеси обрав запобіжний захід директору згорілого Коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу Любові Кочерзі. Жінку, яку підозрюють у службовій недбалості, відправили під цілодобовий домашній арешт із зобов'язанням носити електронний браслет.

Згідно висновку експертів, консервація будівлі пам'ятки архітектури, "дома Асвадурова" обійдеться приблизно в 3 мільйони 250 тисяч гривень. З них на розробку проектної документації майбутньої консервації витратять 250 тисяч гривень

Як повідомляв OBOZREVATEL, урядова комісія назвала офіційну причину пожежі в одеському коледжі, яка 4 грудня забрала життя 16 людей. Трагедія сталася через загоряння побутового електричного обладнання на третьому поверсі коледжу. Звідти пожежа швидко розповсюдилася по всій будівлі, але люди не змогли евакуюватися, бо один з виходів був закритий.

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