Головна Новини
4 грудня • оновлено в 19:25
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Події

Пожежа в коледжі Одеси: названа ймовірна причина трагедії

2.8т
Читати матеріал російською

Мер Геннадій Труханов назвав імовірну причину пожежі в коледжі Одеси. За його словами, в будівлі не працювало опалення. Можливо, що хтось міг користуватися електрообігрівачами, а це викликало підвищене навантаження на стару проводку.

"Поспілкувавшись там з батьками, які шукали своїх дітей, хвилювались, говорили, що там не було опалення. Будемо все з'ясовувати, чому не було опалення, хто за це повинен був відповідати і, взагалі, причини пожежі", - розповів Труханів на засіданні виконавчого комітету Одеської міськради.

Новини
Пожежа в одеському коледжі: з'явилися нові дані про потерпілих. Список

Нагадаємо, що в результаті пожежі в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу на розі вулиць Пушкінської та Троїцької одна людина загинула і 22 постраждало.

У лікарні померла 43-річна викладач Ганна Бородюк. У медустановах знаходяться 4 викладача, 12 студентів і 6 пожежних, які гасили полум'я.

Пожежа в коледжі Одеси: названа ймовірна причина

Пожежа в коледжі Одеси: названа ймовірна причина

Odessa.online

Пожежа в коледжі Одеси: названа ймовірна причина

Пожежа в коледжі Одеси: названа ймовірна причина

Odessa.online

Пожежа в коледжі Одеси: названа ймовірна причина

Пожежа в коледжі Одеси: названа ймовірна причина

Odessa.online

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, рятувальникам вдалося локалізувати пожежу в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу. У 6-поверховій будівлі 1914 року побудови повністю вигорів горище і впав дах. За неофіційною інформацією, причиною загоряння стала стара проводка, яку не змінювали з 1966 року.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Читайте всі новини по темі "Пожежа в коледжі Одеси" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Михайло Бардін
Тема
Пожежа в коледжі Одеси
Особа
Геннадій Труханов
Місце
Україна Одеса
Теги
новини Одеси пожежа
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
18
0
Смішно
0
Цікаво
15
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Земцев Артур
Земцев Артур
Только оттуда...Рядовые пожарные-молодцы, профессионально отработали...Оттренированы - каждый квартал что-то в Одессе горит..."кто за это должен был отвечать и, вообще, причины пожара", - рассказал Труханов на заседании исполнительного комитета Одесского горсовета."-вот сам, вместе со своим горсоветом и ответь, почему со времен "Виктории" ничего не изменилось в противопожарном отношении ,хотя-бы в тех заведениях, где есть дети...
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новини

Топпублікації

Топблоги