Пожежа в коледжі Одеси: названа ймовірна причина трагедії

Мер Геннадій Труханов назвав імовірну причину пожежі в коледжі Одеси. За його словами, в будівлі не працювало опалення. Можливо, що хтось міг користуватися електрообігрівачами, а це викликало підвищене навантаження на стару проводку.

"Поспілкувавшись там з батьками, які шукали своїх дітей, хвилювались, говорили, що там не було опалення. Будемо все з'ясовувати, чому не було опалення, хто за це повинен був відповідати і, взагалі, причини пожежі", - розповів Труханів на засіданні виконавчого комітету Одеської міськради.

Нагадаємо, що в результаті пожежі в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу на розі вулиць Пушкінської та Троїцької одна людина загинула і 22 постраждало.

У лікарні померла 43-річна викладач Ганна Бородюк. У медустановах знаходяться 4 викладача, 12 студентів і 6 пожежних, які гасили полум'я.

Пожежа в коледжі Одеси: названа ймовірна причина Odessa.online

Пожежа в коледжі Одеси: названа ймовірна причина Odessa.online

Пожежа в коледжі Одеси: названа ймовірна причина Odessa.online

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, рятувальникам вдалося локалізувати пожежу в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу. У 6-поверховій будівлі 1914 року побудови повністю вигорів горище і впав дах. За неофіційною інформацією, причиною загоряння стала стара проводка, яку не змінювали з 1966 року.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!