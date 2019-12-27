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27 грудня • оновлено в 15:56
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Погрожував матері розправою: під Одесою батько зарізав сина. Фото, відео

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В Одеській області батько зарізав сина і сховав тіло в купі сміття на власному подвір'ї. Трагедія сталася в одному з сіл Білгород-Дністровського району Одеської області в результаті сімейної сварки, під час якої глава сімейства намагався захистити матір від п'яного сина.

Сімейний конфлікт виник через те, що жінка відмовлялася дати синові гроші, повідомили в прес-службі ГУНП в Одеській області (щоб подивитися фото і відео, доскрольте сторінку до кінця).

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Нетверезий 44-річний чоловік зрозумів, що мати відмовляється дати йому гроші, і став погрожувати їй рукоприкладством. А коли він дійсно підняв руку на матір, 70-річний батько вдарив сина ножем в груди.

Під Одесою батько зарізав сина

Під Одесою батько зарізав сина

od.npu.gov.ua (скрін)

Потерпілий помер на місці. А батько вирішив не повідомляти про скоєне в поліцію і сховав труп сина в купі сміття у себе на подвір'їі. Там тіло пролежало три дні, доки його випадково не знайшли сусіди, які викликали поліцію.

Під Одесою батько зарізав сина

Під Одесою батько зарізав сина

od.npu.gov.ua (скрін)

Дії підозрюваного правоохоронці кваліфікували за ч. 1 ст. 115 КК України (Умисне вбивство). Йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в листопаді цього року в одній з квартир в Одесі виник конфлікт між вітчимом та пасинком, який зажадав і не отримав від глави сімейства сигарету. Перепалка переросла в бійку, в ході якої 51-річний вітчим вдарив 35-річного пасинка ножем в груди. Мати потерпілого викликала швидку, але лікарі констатували смерть чоловіка.

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Місце
Україна Одеса
Тег
новини Одеси
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