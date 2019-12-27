Погрожував матері розправою: під Одесою батько зарізав сина. Фото, відео

В Одеській області батько зарізав сина і сховав тіло в купі сміття на власному подвір'ї. Трагедія сталася в одному з сіл Білгород-Дністровського району Одеської області в результаті сімейної сварки, під час якої глава сімейства намагався захистити матір від п'яного сина.

Сімейний конфлікт виник через те, що жінка відмовлялася дати синові гроші, повідомили в прес-службі ГУНП в Одеській області (щоб подивитися фото і відео, доскрольте сторінку до кінця).

Нетверезий 44-річний чоловік зрозумів, що мати відмовляється дати йому гроші, і став погрожувати їй рукоприкладством. А коли він дійсно підняв руку на матір, 70-річний батько вдарив сина ножем в груди.

Під Одесою батько зарізав сина od.npu.gov.ua (скрін)

Потерпілий помер на місці. А батько вирішив не повідомляти про скоєне в поліцію і сховав труп сина в купі сміття у себе на подвір'їі. Там тіло пролежало три дні, доки його випадково не знайшли сусіди, які викликали поліцію.

Під Одесою батько зарізав сина od.npu.gov.ua (скрін)

Дії підозрюваного правоохоронці кваліфікували за ч. 1 ст. 115 КК України (Умисне вбивство). Йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в листопаді цього року в одній з квартир в Одесі виник конфлікт між вітчимом та пасинком, який зажадав і не отримав від глави сімейства сигарету. Перепалка переросла в бійку, в ході якої 51-річний вітчим вдарив 35-річного пасинка ножем в груди. Мати потерпілого викликала швидку, але лікарі констатували смерть чоловіка.

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