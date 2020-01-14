Під Одесою швидка допомога потрапила в смертельну ДТП: фото і подробиці

Під Одесою в районі села Новоселівка 13 січня стався смертельне ДТП за участю автомобіля швидкої допомоги і легкового автомобіля.
Водій BMW, виїжджаючи з другорядної дороги, не надав перевагу службовому автомобілю місцевої лікарні, врізався в нього, після чого кинув свій транспортний засіб і втік. Про це повідомляє відділ комунікації ГУ Нацполіції в Одеській області (щоб подивитися фото, доскрольте сторінку до кінця).
Під Одесою швидка допомога потрапила в смертельну ДТП
ГУ Нацполіції в Одеській області
В аварії загинув водій-лікар швидкої допомоги Саратської центральної районної лікарні. Йому було 65 років.
Також в аварії серйозно постраждала 52-річна лікар-педіатр цієї ж лікарні. В даний момент вона перебуває у важкому стані: її госпіталізували в Одеську обласну лікарню.
Під Одесою швидка допомога потрапила в смертельну ДТП
ГУ Нацполіції в Одеській області
Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, під Дніпром на ходу спалахнув автомобіль швидкої допомоги.
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