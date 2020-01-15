Під Одесою нова страшна пожежа: є жертва. Фото і відео

Під Одесою в Чорноморську 15 січня сталася пожежа в квартирі на третьому поверсі житлового будинку. Рятувальники загасили полум'я за півгодини.

Пожежні виявили на згарищі тіло господаря квартири. Про це повідомили в прес-службі ДСНС в Одеській області (щоб подивитися фото і відео, доскрольте сторінку до кінця).

Як повідомили в telegram-каналі xydessa з посиланням на сусідів загиблого, чоловік забув вимкнути газову плиту. До того ж, раніше він вів себе неадекватно і неодноразово погрожував всіх спалити.

Під Одесою новий страшна пожежа: є жертва od.dsns.gov.ua

Під Одесою новий страшна пожежа: є жертва od.dsns.gov.ua

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, Державне бюро розслідувань повідомило про підозру колишньому начальнику управління ДСНС в Одеській області Віктору Федорчаку. Його підозрюють в неналежному виконанні службових обов'язків, що спричинило тяжкі наслідки.

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