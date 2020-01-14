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14 січня • оновлено в 10:33
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На Одещині скоїли збройний напад на ювелірку: поліція "на вухах"

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У райцентрі Татарбунари на Одещині вранці 14 січня бандити напали на місцевий ювелірний магазин.

Троє озброєних пістолетами чоловіків в масках увірвалися в магазин "Золото" близько 8 години ранку. Про це пише видання Оdessa.online, посилаючись на джерела в поліції.

Бандити пограбували ювелірний магазин на Одещині

Бандити пограбували ювелірний магазин на Одещині

Цензор

Погрожуючи співробітникам магазину пістолетом, вони забрали гроші і ювелірні прикраси, після чого зникли на автомобілі "Ауді" зеленого кольору.

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Поліція зловила небезпечних бандитів, які тероризували магазини в Одесі

В Одеській області оголошено оперативний план "Сирена". Це комплекс спеціальних заходів, відповідно до яких по тривозі піднімається особовий склад підрозділів поліції і приступає до розшуку і затримання озброєних та інших особливо небезпечних злочинців.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в Києві хотіли підірвати банкомат: грабіжники в масках потрапили на камеру.

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Місце
Україна Одеса
Теги
грабеж новини Одеси
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