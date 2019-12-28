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28 грудня • оновлено в 19:16
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На Одещині діти облили окропом немовля: мати залікувала дитину до смерті

1.6т
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В Одеській області в Захарьевской районі діти випадково скинули чайник з окропом на свого 5-місячного брата. Їх 27-річна мати, у якої п'ятеро дітей, вирішила лікувати дитину самостійно.

Хлопчик, у якого були обпалені голова і тулуб, помер на наступний день, повідомили в пресслужбі управління Національної поліції в Одеській області.

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"Врятуйте нас, будь ласка!" З'явилося раніше невідоме відео початку моторошної пожежі в Одесі

Лікарі "швидкої", яку на прохання матері дитини викликали сусіди, констатували смерть малюка.

Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею умисне вбивство, але вирішується питання, з урахуванням всіх обставин, перекваліфікувати справу на іншу статтю – злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною.

Ошпарився окропом: на Одещині помер маленький хлопчик

Ошпарився окропом: на Одещині помер маленький хлопчик

Ілюстрація

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, В Одесі впізнали останню, 16-ту жертву пожежі в Коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу. Це директор Інституту морської біології НАН України Борис Александров.

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Автор
Михайло Бардін
Місце
Україна Одеса
Тег
новини Одеси
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