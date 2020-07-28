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Одеський активіст заявив про замах на нього та показав сліди стрільби

Олексій Тітофф
Події
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Одеський активіст заявив про замах на нього та показав сліди стрільби

Дем'ян Ганул.

Одеський активіст Дем'ян Ганул повідомив, що нього вчинено замах і показав нібито сліди від пострілів на авто.

Відео він опублікував на своїй сторінці в Facebook. Подія трапилася на дорозі в Одеській області.

"Тільки що скоєно замах на мене. По дорозі з Южного. Чекаю поліцію, подробиці пізніше", – написав Ганул.

З його слів, автомобіль, в якому він їхав на пасажирському місці зазнав обстрілу.

Сліди від пострілів на авто

Сліди від пострілів на авто Скріншот

"Ми поверталися в Одесу з Южного. Нас хотіли зіштовхнути з траси Toyota RAV4 на київських номерах і нерозмитнений Mercedes. Потім почали з обох сторін обстрілювати з травматичної зброї. Дивом не потрапили в мене. Стріляли з обох сторін. Ми у відповідь почали відстрілюватися", – розповів Ганул.

Авто в якому їхав Ганул

Авто в якому їхав Ганул Скріншот

На сторінці в Facebook зазначено, що Дем'ян Ганул є лідером громадської ініціативи "Вуличного фронту". Раніше перебував у одеському "Правом секторі".

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві спалили будинки чолі громадської організації "Центр протидії корупції", активісту Віталію Шабуніну.

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