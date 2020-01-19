Одеситів налякали десятки НЛО в нічному небі. Фото

Жителів Одеси 18 листопада налякала низка загадкових об'єктів, що світилися в нічному небі.

Однак незабаром з'ясувалося, що т.зв. НЛО – це супутники Starlink компанії SpaceX Ілона Маска, які були запущені в космос для глобального інтернет-проекту, повідомляє OBOZREVATEL.

Проліт НЛО над Одесой NASA

Ці супутники були запущені на орбіту Землі 7 січня з космодрому NASA на мисі Канаверал у Флориді. Кожен з них буде летіти навколо планети на відстані 550 км від поверхні.

Перша партія цих супутників була запущена навесні 2019 року, вони також пролітали над Україною.

За планами Ілона Маска, ці супутники забезпечать інтернет-зв'язок у всіх куточках планети завдяки сонячній енергії. У планах SpaceX – запуск тисяч таких супутників.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, над українським курортом помітили НЛО.

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