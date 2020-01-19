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19 січня • оновлено в 12:20
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Одеситів налякали десятки НЛО в нічному небі. Фото

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Жителів Одеси 18 листопада налякала низка загадкових об'єктів, що світилися в нічному небі.

Однак незабаром з'ясувалося, що т.зв. НЛО – це супутники Starlink компанії SpaceX Ілона Маска, які були запущені в космос для глобального інтернет-проекту, повідомляє OBOZREVATEL.

Проліт НЛО над Одесой

Проліт НЛО над Одесой

NASA

Ці супутники були запущені на орбіту Землі 7 січня з космодрому NASA на мисі Канаверал у Флориді. Кожен з них буде летіти навколо планети на відстані 550 км від поверхні.

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Перша партія цих супутників була запущена навесні 2019 року, вони також пролітали над Україною.

За планами Ілона Маска, ці супутники забезпечать інтернет-зв'язок у всіх куточках планети завдяки сонячній енергії. У планах SpaceX – запуск тисяч таких супутників.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, над українським курортом помітили НЛО.

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Україна Одеса
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новини Одеси космос
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