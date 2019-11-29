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30 листопада • оновлено в 11:23
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Одеса занурилася в транспортний колапс через "чорну п'ятницю": фото та мапа заторів

3.1т
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Центральна частина Одеси, райони Таїрова і Черемушки зупинилися в гігантських корках через "чорну п'ятницю" вдень 29 листопада.

Крім ажіотажу, викликаного добою знижок, причиною заторів стала велика кількість різних ДТП, повідомляє OBOZREVATEL.

Чорна п'ятниця призвела до корків у Одесі

Чорна п'ятниця призвела до корків у Одесі

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На окремих ділянках середня швидкість руху автомобілів у потоці є значно меншою за швидкість пішоходів. Зокрема, подібне спостерігається на вул. Краснова ("швидкісній дорозі"), де транспорт долає 3-кілометрову ділянку дороги за 30 хвилин, рухаючись зі швидкістю 5-6 км/год.

Ще однією причиною корків стали два ДТП: на вул.Середньофонтанській і на 5-й станції Великого Фонтану. Через аварію тимчасово не курсували трамваї за маршрутом №18.

Корки в Одесі

Корки в Одесі

Google Maps, скриншот

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, ремонт моста в Одесі спровокував колапс транспортної мережі в місті. Одесити називали ситуацію, що склалася, "справжнім знущанням".

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Місце
Україна Одеса
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Ivani Rezo
Ivani Rezo
Ну? У кого денег нет ?) Ахахах
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