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3 грудня • оновлено в 14:09
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Одеса оговтується після комунального апокаліпсису: що відомо

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Працівники "Одесаобленерго" усунули наслідки аварії в кабельному тунелі, відновивши енергопостачання об'єктів "Інфоксводоканала" в Одесі.

Як повідомив на Facebook сторінці прес-секретар "Інфоксу" Сергій Чабан, вже запущено насосну станцію "Головна". Водопостачання будинків Приморського і Малиновського районів поступово відновлюється.

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"З урахуванням необхідності заповнення системи, вода в Приморському і Малиновському районах з'явиться протягом декількох годин, у прилеглих споживачів - раніше", - повідомив Сергій Чабан.

Ремонтники відновили електро-водопостачання і рух електротранспорту в Одесі

Ремонтники відновили електро-водопостачання і рух електротранспорту в Одесі

od.dsns.gov.ua

У свою чергу, на Facebook сторінці КП "Одесміськелектротранс" також повідомляється, що робота всіх тролейбусних і трамвайних маршрутів відновлена в повному обсязі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, вранці 3 грудня в Одесі сталася пожежа в кабельному тунелі "Обленерго", знеструмивши насосну станцію, через що два райони міста залишилися без води. Пожежа також спровокувала пополмку на електропідстанції, через що зупинилися деякі трамваї і тролейбуси.

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Місце
Україна Одеса
Тег
новини Одеси
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