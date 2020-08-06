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Очевидець розповів подробиці загибелі подружньої пари під Одесою: люди кричали і плакали

Борис Бондар
Борис Бондар
Події
1438,2 т.

  • В Одеській області на курорті "Катранка" потонула подружня пара

  • Жінку намагалися врятувати відпочивальники на пляжі

  • Очевидець розповів у соцмережі подробиці трагедії

На курорті 'Катранка' під Одесою потонула подружня пара

На курорті "Катранка" під Одесою потонула подружня пара.

В Одеській області в селі Лиман Татарбунарського району на території курорту "Катранка" потонула подружня пара. Жінку намагалися врятувати, а тіло чоловіка знайшли пізніше.

Про те, як сталася трагедія, очевидець Олексій Левченко розповів у Facebook. Подружжя не змогло впоратися з морською течією.

За словами Левченка, в день трагедії було вітряно, але хвилі не були особливо великими.

"Я відплив подалі й насолоджувався тими гойдалками з хвиль, які накочували одна за одною. Захопившись цим, я не помітив, як пристойно віддалився від берега. Перекинувшись на спину, благополучно дістався до безпечного місця. Повернувши голову, я побачив симпатичну молоду дівчину, наші погляди на секунду перетнулися. Вона посміхалася й була щаслива. В мить у мене промайнула думка – "так далеко від берега сама й не боїтьсяl" – написав чоловік.

Як потім він побачив, дівчина відпочивала разом із великою компанією, де були діти і люди старшого віку.

"Виходячи на берег, я помітив, що не так просто було це зробити, якась зворотна сила тягнула тебе назад", – зазначив Левченко.

Він вивів своїх дітей із води і звернув увагу на компанію дівчини, яка почала дивно поводитися.

"Найстарший із них (з вигляду дідусь), почав махати руками, бігаючи по пляжу. Коли я придивився, то побачив ту незнайомку в оточенні двох чоловіків у воді. Як виявилося пізніше, один із них її чоловік, другий – кум. Вони віддалялися від берега. Ситуація розгорталась дуже стрімко. Буквально одразу з поля зору зник один із чоловіків, після – дівчина. Третій на спині плив до берега. Через деякий час тіло дівчини стало видно і здавалося, що вона теж пливе на спині. Але згодом стало зрозуміло, що хвиля несе її тіло. Далі був шок, хтось кричав, хтось плакав, хтось просто не розумів, як це могло трапитися", – розповів чоловік.

За його словами, на допомогу відгукнулися сім'я медпрацівників і хлопець, які теж відпочивали поруч.

"Зовсім незнайомий хлопець, фізично дуже міцний, протягом двох годин робив масаж серця і штучне дихання. Упустимо всі подробиці, скільки й чого було зроблено і що випливало з рота та носа, це дійсно жахливе видовище. Ми зі старшим сином весь цей час брали участь і виконували всі вказівки чоловіка – медпрацівника", – додав Левченко.

Він також зазначив, що запаху спиртного в дівчини не було чутно. А рятувальні служби пляжу зовсім не пристосовані до таких ситуацій.

"Швидка – це взагалі окрема історія, мало того, що добиралися дуже довго та й приїхали не допомогу надавати, а як за покійником. Ми на ношах несли, зупиняючись через кожні 20-30 секунд, роблячи штучне дихання. А найцікавіше було, коли в новій машині швидкої допомоги лікар або фельдшер (я не сильний у медицині) в буквальному сенсі слова не міг нічого знайти й під'єднати. До того ж не розуміючи, де що лежить і як що працює. Машини нові, а персонал абсолютно не навчений. І ті ж люди, які на пляжі, в машині продовжували надавати допомогу далі", – розповів Левченко.

Але врятувати 37-річну жінку, на жаль, не вдалося. Як повідомили ТСН.ua у пресслужбі ГУ ДСНС в Одеській області, 5 серпня о 23:10 вона померла в лікарні.

Як уточнили в пресслужбі ГУ Національної поліції в Одеській області, жінку доставили в реанімацію Татарбунарської ГРБ, де вона померла. Чоловіка в четвер, 6 серпня, знайшли рятувальники. За фактом загибелі людей відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст.115 КК (Умисне вбивство).

Під Одесою потонула подружня пара

Під Одесою потонула подружня пара (Facebook Олексія Левченка)

Жінку намагалися врятувати відпочивальники на пляжі

Жінку намагалися врятувати відпочивальники на пляжі (Facebook Олексія Левченка)

Як раніше писав OBOZREVATEL, у селі Первомайське Запорізької області в ставку потонули дві дівчинки. Вони були подругами, і коли одна з них почала тонути, друга кинулася на допомогу. Врятувати дітей не вдалося.

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