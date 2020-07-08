В Одеській області в курортному селищі Росєйка близько Тузловських лиманів бушувала піщана буря.

Про це в Facebook повідомила журналістка Катерина Пешко, опублікувавши фото стихії.

Вона розповіла, що спершу погода була спокійною, лише дощові хмари без вітру. Але швидко утворилися маленькі смерчі, які буквально збивали з ніг.

Буря в селі Росєйка Facebook \ Катерина Пешко

"Вітер збивав з ніг. Пісок впивався в тіло голками. З криками бігли нудисти ... Втекти ми не встигли. Довелося впасти під якимось пагорбом і накритися ковдрою. Випльовуючи пісок, ми намагалися змусити собак не висовувати носи. Знімати стихію я почала вже у час затишшя. коли піщана "хмара" пройшла через нас. Перебуваючи в ній – це було неможливо", – розповіла вона.

Пешко повідомила, що на пляжі також були сім'ї з дітьми в колясках, які плакали.

Буря в селі Росєйка Facebook \ Катерина Пешко

"Пісок бив голками. Навколо вже літали коробки і стільці. Господар єдиного "шинку" біля узбережжя, де тільки що продувається "лєтнік" і кухня, відкрив кухню з криком: "заходьте швидше"... В наступні три хвилини затишшя ми вирішили перебігти в наш готель . Не знаю, як не зносило собак на повідку. Мене зносило навіть в цю "паузу", – згадувала дівчина.

Вона додала, що після бурі була вся "чорна" і виколупувала пісок з вух, очей і волосся. Також після смерчу на місці пропала електрика.

Буря в селі Росєйка Facebook \ Катерина Пешко

Буря в селі Росєйка Facebook \ Катерина Пешко

На популярному українському курорті розійшлася "чорна" піщана буря: людей збивало з ніг

На популярному українському курорті розійшлася "чорна" піщана буря: людей збивало з ніг

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