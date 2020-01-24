На Одещині загорівся автобус з бійцями Нацгвардії. Фото, відео та подробиці

На Одещині в райцентрі Рені 24 січня згорів автобус, який перевозив більше десятка бійців Нацгвардії.

Про це кореспонденту OBOZREVATEL повідомили в пресцентрі Південного оперативно-територіального об'єднання відомства (щоб подивитися фото і відео, доскрольте сторінку до кінця).

З бійців ніхто не постраждав. Вони встигли вчасно покинути палаючий автобус. Переляком відбувся і водій. За словами очевидців, спочатку з під капота повалив дим, а потім спалахнув і салон. До приїзду рятувальників транспортний засіб було повністю знищено вогнем. Їм залишалося загасити тільки остов машини. Причина НП встановлюється.

На Одещині загорівся автобус з бійцями Нацгвардії izbirkom.org.ua

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в середу, 22 січня, на території Нижньодністровського національного природного парку в Одеській області спалахнула пожежа.

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