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24 січня • оновлено в 18:45
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На Одещині загорівся автобус з бійцями Нацгвардії. Фото, відео та подробиці

1.3т
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На Одещині в райцентрі Рені 24 січня згорів автобус, який перевозив більше десятка бійців Нацгвардії.

Про це кореспонденту OBOZREVATEL повідомили в пресцентрі Південного оперативно-територіального об'єднання відомства (щоб подивитися фото і відео, доскрольте сторінку до кінця).

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З бійців ніхто не постраждав. Вони встигли вчасно покинути палаючий автобус. Переляком відбувся і водій. За словами очевидців, спочатку з під капота повалив дим, а потім спалахнув і салон. До приїзду рятувальників транспортний засіб було повністю знищено вогнем. Їм залишалося загасити тільки остов машини. Причина НП встановлюється.

На Одещині загорівся автобус з бійцями Нацгвардії

На Одещині загорівся автобус з бійцями Нацгвардії

izbirkom.org.ua

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в середу, 22 січня, на території Нижньодністровського національного природного парку в Одеській області спалахнула пожежа.

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Автор
Михайло Бардін
Місце
Україна Одеса
Теги
пожежа новини Одеси
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Комментарии на сайте не модерированы
Невмерущий Чахлик
Невмерущий Чахлик
Жалко автобус, лучше б побратимы сгорели, полностью...
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hunt andres
hunt andres
Че, выжили, скоты?
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Oleg Oleg
Oleg Oleg
Вот за это можно и замахнуть
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