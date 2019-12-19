На Одещині школярі роздягли і катували маленького хлопчика, знімаючи це на відео

Двоє 16-річних підлітків в Одеській області катували 11-річного хлопчика і знімали це на відео.

Про подію в поліцію повідомила мати постраждалого. Перевіряючи її звернення, поліцейські виявили відеоролик, який поширювався в соціальних мережах, і встановили особи підозрюваних – учнів місцевого ліцею. Про це повідомили у відділі комунікації ГУ Нацполіціі в Одеській області.

Один з підлітків раніше вже був фігурантом двох кримінальних проваджень за фактами крадіжки і грабежу.

"Правопорушники в присутності ще чотирьох неповнолітніх свідків побили 11-річного хлопчика і під загрозою застосування фізичного насильства змусили повністю роздягнутися. Свої протиправні дії підлітки знімали на мобільний телефон", – розповіли в поліції.

В Одеській області школярі катували маленького хлопчика medbooking.com (Ілюстрація)

Ця подія була кваліфікована правоохоронцями за ч.2 ст. 127 Кримінального кодексу України ("Катування за попередньою змовою групою осіб").

У поліції зазначили, що зловмисникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, в Одеській області школяра "згвалтували" однолітки : розкрилися всі подробиці інциденту.

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