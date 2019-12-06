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6 грудня • оновлено в 18:24
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На Одещині поховали загиблу під час пожежі в коледжі Ксенію Бабенко. Фото

1.1т
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На Одещині в селі Новомиколаївка Кілійського району 6 грудня попрощалися з загиблою під час пожежі в коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу 17-річною студенткою Ксенією Бабенко.

Церемонія пройшла у дворі школи, де навчалася Ксенія і працює вчителькою її мама. Про це повідомляє видання bessarabiainform (щоб подивитися фото, доскрольте сторінку до кінця).

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Попрощатися із загиблою прийшли не тільки мешканці Новомиколаївки, а й сусідніх сіл. Ксенію всі знали як відмінницю, прекрасну, сміхотливу і жваву дівчину.

На Одещині поховали загиблу під час пожежі в коледжі Ксенію Бабенко

На Одещині поховали загиблу під час пожежі в коледжі Ксенію Бабенко

Андрій Білий / Facebook

На Одещині поховали загиблу під час пожежі в коледжі Ксенію Бабенко

На Одещині поховали загиблу під час пожежі в коледжі Ксенію Бабенко

bessarabiainform.com

На Одещині поховали загиблу під час пожежі в коледжі Ксенію Бабенко

На Одещині поховали загиблу під час пожежі в коледжі Ксенію Бабенко

bessarabiainform.com

На Одещині поховали загиблу під час пожежі в коледжі Ксенію Бабенко

На Одещині поховали загиблу під час пожежі в коледжі Ксенію Бабенко

bessarabiainform.com

На Одещині поховали загиблу під час пожежі в коледжі Ксенію Бабенко

На Одещині поховали загиблу під час пожежі в коледжі Ксенію Бабенко

bessarabiainform.com

На Одещині поховали загиблу під час пожежі в коледжі Ксенію Бабенко

На Одещині поховали загиблу під час пожежі в коледжі Ксенію Бабенко

bessarabiainform.com

На Одещині поховали загиблу під час пожежі в коледжі Ксенію Бабенко

На Одещині поховали загиблу під час пожежі в коледжі Ксенію Бабенко

bessarabiainform.com

На Одещині поховали загиблу під час пожежі в коледжі Ксенію Бабенко

На Одещині поховали загиблу під час пожежі в коледжі Ксенію Бабенко

bessarabiainform.com

На Одещині поховали загиблу під час пожежі в коледжі Ксенію Бабенко

На Одещині поховали загиблу під час пожежі в коледжі Ксенію Бабенко

bessarabiainform.com

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, Ксенію привезли в лікарню в агонії. Вона померла через 15 хвилин після госпіталізації.

Під час пожежі дівчина вистрибнула з вікна 5 поверху.

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Автор
Михайло Бардін
Тема
Пожежа в коледжі Одеси
Місце
Україна Одеса
Теги
новини Одеси пожежа
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