На Одещині поховали загиблу під час пожежі в коледжі Ксенію Бабенко. Фото

На Одещині в селі Новомиколаївка Кілійського району 6 грудня попрощалися з загиблою під час пожежі в коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу 17-річною студенткою Ксенією Бабенко.

Церемонія пройшла у дворі школи, де навчалася Ксенія і працює вчителькою її мама. Про це повідомляє видання bessarabiainform (щоб подивитися фото, доскрольте сторінку до кінця).

Попрощатися із загиблою прийшли не тільки мешканці Новомиколаївки, а й сусідніх сіл. Ксенію всі знали як відмінницю, прекрасну, сміхотливу і жваву дівчину.

На Одещині поховали загиблу під час пожежі в коледжі Ксенію Бабенко Андрій Білий / Facebook

На Одещині поховали загиблу під час пожежі в коледжі Ксенію Бабенко bessarabiainform.com

На Одещині поховали загиблу під час пожежі в коледжі Ксенію Бабенко bessarabiainform.com

На Одещині поховали загиблу під час пожежі в коледжі Ксенію Бабенко bessarabiainform.com

На Одещині поховали загиблу під час пожежі в коледжі Ксенію Бабенко bessarabiainform.com

На Одещині поховали загиблу під час пожежі в коледжі Ксенію Бабенко bessarabiainform.com

На Одещині поховали загиблу під час пожежі в коледжі Ксенію Бабенко bessarabiainform.com

На Одещині поховали загиблу під час пожежі в коледжі Ксенію Бабенко bessarabiainform.com

На Одещині поховали загиблу під час пожежі в коледжі Ксенію Бабенко bessarabiainform.com

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, Ксенію привезли в лікарню в агонії. Вона померла через 15 хвилин після госпіталізації.

Під час пожежі дівчина вистрибнула з вікна 5 поверху.

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