На Одещині побили керівництво нацпарку "Тузловські лимани". Фото

На Одещині 29 червня жорстоко побили керівництво національного природного парку "Тузловські лимани", які здійснювали огляд охоронних територій.

Серед постраждалих – заступник керівника нацпарку Іван Русєв та виконуюча обов’язки директора Ірина Вихристюк, а також один із інспекторів. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив керівник одеського "Автомайдану" Віталій Устименко.

"Тітушки" розбили Івану Трифоновичу перенісся і, схоже, зламали ребро. В Ірини забої обличчя. Постраждав також інспектор НПП Віталій Дімов. Зараз вони пишуть чергову заяву і дають пояснення. Наразі їм нічого не загрожує, проходитимуть обстеження", – написав він.

Активіст зазначив, що, за попередньою інформацію, нападники нібито мають відношення до охоронної фірми і працюють "на замовлення родини, яка претендує на заволодіння 30 гектарів території національного парку".

Постраждалий Іван Русєв (Facebook Віталя Устименка)

"Я вже не апелюю до поліції, просто сьогодні знову постраждали хороші люди, які рубляться за вашу природу", – прокоментував він, опублікувавши фото побитого Івана Русєва.

Еколог же зі свого боку заявив, що найбільше з його колег постраждала в. о. директора Ірина Вихристюк – дружина підприємця побила її палицею.

"Світлана увірвалася до автомобіля нацпарку, де сиділа і працювала Ірина Вихристюк, била її палицею і рвала її волосся… Прорватися до авто нам було складно, її оточили відморозки охоронного агентства... Ми отримали травми, умовно можна сказати терпимі, дали свідчення поліції, їдемо на судмедекспертизу", – написав Русєв у Facebook.

Скриншот повідомлення (Facebook Віталя Устименка)

Зазначається, що між керівництвом нацпарку та сім'єю конфлікт триває давно. Зокрема, ще в 2016 році голова цієї родини нібито силою намагався відстояти можливість полювати і ловити рибу на косі, яка відділяє Тузловські лимани від моря. Цьогорік у січні НПП через суд змусив бізнесмена припинити незаконне використовування 30 гектарів заповідного лебедівського лісу, однак конфлікт на тому не вичерпався.

Побитий еколог розповів про напад на нього і колег (Facebook Ivan Rusev)

Як повідомляв OBOZREVATEL, у 2017 році в Біляївському районі Одеської області невідомі викрали дитину директора НПП "Тузловські лимани", еколога Івана Русєва. Він зазначив, що на його сина Романа напали 8 осіб і відвезли на човні в глиб Дністровських плавнів.