Невдало "пожартувала" з правоохоронцями жителька Арциза Одеської області, яка зробила неправдиве повідомлення про зникнення неповнолітнього сина. Як виявилося, хлопець просто був у батька, про що мати знала.

Як повідомили в прес-службі ГУНП в Одеській області, 47-річна жителька райцентру повідомила про зникнення 13-річного сина, який, нібито, не з'являвся вдома близько трьох днів. (Щоб подивитися фото, доскрольте сторінку до кінця)

Протягом декількох годин поліцейські відшукали хлопця і з'ясували, що він нікуди не зникав, а пішов на кілька днів жити до батька, втомившись від того, що мати зловживає алкоголем і відмовляється виконувати батьківські обов'язки. І про те, куди він іде, син розповів матері.

На Одещині мати поплатилася за дзвінок в поліцію про зниклого сина od.npu.gov.ua

Коли жінку викликали в поліцію для пояснень, вона з'явилася туди п'яна і не змогла толком пояснити, навіщо зробила неправдиве повідомлення про зникнення сина.

На горе-матір, в результаті, склали адміністративні протоколи за трьома статтями КУпАП - ч. 2 ст. 184 (Невиконання батьківських обов'язків), ст. 183 (Завідомо неправдивий виклик спеціальних служб), а також ч. 2 ст. 178 (поява в нетверезому вигляді в громадському місці). Який штраф доведеться сплатити порушниці, визначить суд.

Крім того, правоохоронці направили лист в райдержадміністрацію щодо доцільності подальшого проживання хлопчика з матір'ю при наявності у нього батька.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Одесі на Київському ринку була помічена п'яна жінку з немовлям у колясці. Відвідувачі і продавці викликали поліцейських. Горе-матір перебувала у вкрай неадекватному стані і не могла нічого пояснити. Продавці ринку розповіли патрульним, що бачать цю жінку п'яною з дитиною, якій ще не виповнилося року, не в перший раз.

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