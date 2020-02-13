На Одещині коп приїхав оформляти ДТП п'яним: подробиці скандалу

В Одеській області слідчий поліції приїхав оформляти ДТП в стані алкогольного сп'яніння. Про це на спецлінію "102" повідомили самі учасники аварії, які очікували слідчу групу.

Аварія трапилася в смт. Олександрівка поруч із Чорноморськом, куди правоохоронець дістався, керуючи власним авто в нетверезому стані, повідомили в прес-службі обласної поліції.

Для перевірки вказаного факту на місце ДТП попрямували співробітники поліцейського главку і управління внутрішньої безпеки, які встановили, що слідчий, дійсно, п'яний, проте не знаходиться "при виконанні" і одягнений не у форму.

По факту керування автомобілем в нетверезому стані було складено адміністративний протокол за 130-ю статтею КУпАП (керування транспортним засобом особою в стані алкогольного або наркотичного сп'яніння).

Розпочато службове розслідування, на час проведення якого порушника усунули від службових обов'язків. У поліції запевнили - якщо перевірка підтвердить факт правопорушення правоохоронцем, його назавжди звільнять зі служби.

На Одещині коп приїхав оформляти ДТП п'яним facebook MVS.LVIV

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Одесі поліцейські під час обшуку обікрали підприємство, скориставшись тим, що на ньому працевлаштовані незрячі люди. Але копи не помітили відеокамеру, яка це зафіксувала. Після проведення слідчих дій в приміщеннях фірми "ДЕС-ГРУП", що виробляє охоронні пломби, там не дорахувалися скотча, кусачок і набору шестигранників. За данним фактом вже розпочато службове розслідування.

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