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29 листопада • оновлено в 12:35
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В Одесі страшна пожежа забрала життя двох людей: фото й відео

2.2т
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В Одесі на вулиці Семена Палія, 78, 28 листопада трапилася пожежа в квартирі на 5 поверсі 9-поверхового будинку. Пожежники прибули на місце і протягом 5 хвилин загасили полум'я.

Під час гасіння були евакуйовані вісім осіб. Про це повідомили в пресслужбі ДСНС у Одеській області (щоб подивитися фото й відео НП, доскрольте сторінку до кінця).

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У згорілій квартирі рятувальники виявили тіла 82-річної жінки та 3-річної дівчинки. Попередня причина трагедії – коротке замикання несправного подовжувача.

В Одесі згоріли літня жінка й маленька дівчинка

В Одесі згоріли літня жінка й маленька дівчинка

Пресслужба управління ДСНС в Одеській області

В Одесі згоріли літня жінка і маленька дівчинка

В Одесі згоріли літня жінка і маленька дівчинка

Пресслужба управління ДСНС в Одеській області

В Одесі згоріли літня жінка і маленька дівчинка

В Одесі згоріли літня жінка і маленька дівчинка

Пресслужба управління ДСНС в Одеській області

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в Одесі горів готель M1 Club Hotel, який розташований на березі моря неподалік від дельфінарію Nemo.

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Автор
Михайло Бардін
Місце
Україна Одеса
Теги
новини Одеси пожежа
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