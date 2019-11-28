В Одесі страшна пожежа забрала життя двох людей: фото й відео

В Одесі на вулиці Семена Палія, 78, 28 листопада трапилася пожежа в квартирі на 5 поверсі 9-поверхового будинку. Пожежники прибули на місце і протягом 5 хвилин загасили полум'я.

Під час гасіння були евакуйовані вісім осіб. Про це повідомили в пресслужбі ДСНС у Одеській області (щоб подивитися фото й відео НП, доскрольте сторінку до кінця).

У згорілій квартирі рятувальники виявили тіла 82-річної жінки та 3-річної дівчинки. Попередня причина трагедії – коротке замикання несправного подовжувача.

В Одесі згоріли літня жінка й маленька дівчинка Пресслужба управління ДСНС в Одеській області

В Одесі згоріли літня жінка і маленька дівчинка Пресслужба управління ДСНС в Одеській області

В Одесі згоріли літня жінка і маленька дівчинка Пресслужба управління ДСНС в Одеській області

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