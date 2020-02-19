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19 лютого • оновлено в 18:34
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Молодий одесит убив себе на очах пасажирів на вокзалі Одеси

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Молодий чоловік загинув вдень 19 лютого на залізничній станції Одеса-Головна.

32-річний житель області на очах у людей виліз на трансформатор і вхопився за оголений провід ліній електропередач, повідомили в ГУ Нацполіції в Одеській області

Чоловік загинув на одеському вокзалі

Чоловік загинув на одеському вокзалі

ГУ Нацполіції в Одеській області

Від ураження струмом потерпілий помер на місці події.

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Про трагедію в поліцію повідомили очевидці. На даний момент на вокзалі працює слідчо-оперативна група Приморського відділу поліції. Правоохоронці встановлюють повні обставини події і вирішують питання про її кваліфікацію.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в Одесі підлітка врятували від самогубства в СІЗО.

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НП в Одесі новини Одеси самогубство
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