Бійка маршрутників паралізувала центр Одеси: з'явилося епічно відео

Водії двох маршрутних таксі побилися посеред жвавої вулиці в центрі Одеси. Через бійку утворилася пробка, в котрій застрягли патрульні, які їхали розбороняти опонентів.

Конфлікт стався поруч з ринком "Привоз" на розі вулиць Рішельєвська і Пантелеймонівська в ранковий час-пік. Відеозапис події зафіксувала камера муніципальної служби вуличного спостереження "Центр 077" (щоб подивитися відео, доскролльте новину до кінця).

"Дуже шкода, що учасники подібних бойових дій не завжди можуть розділити з нами можливість подивитися на себе з боку. З задоволенням надаємо героям даного ролика таку можливість!", - йдеться в описі під опублікованим відео.

Біля одеського "Привозу" побилися маршрутники Youtube-канал КУ "Центр 077" Одеської міськради (скрін)

Що саме не поділили посеред дороги два маршрутника, так і залишилося невідомим, але компроміс був знайдений досить швидко, після чого обидва водії роз'їхалися по своїх маршрутах, не чекаючи патрульних.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Одесі в житловому масиві "Райдужний" сталася масова бійка, в результаті якої постраждав співробітник поліції.

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