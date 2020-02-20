Куля потрапила в око: в Одесі неадекват посеред вулиці розстріляв сім'ю

В Одесі вдень 20 лютого на жвавій вулиці розстріляли сім'ю. Стрілка вдалося оперативно затримати співробітникам поліції охорони.

В результаті нападу чоловік, поруч з яким в момент стрілянини перебувала дитина, був доставлений в лікарню з вогнепальним пораненням ока, повідомили в прес-службі обласної поліції (щоб переглянути відео, доскрольте сторінку до кінця).

Надзвичайна подія сталася в обідню пору біля будинку №12а на вулиці Середньофонтанській. Озброєний перехожий без будь-яких попереджень кілька разів вистрілив з пістолета в незнайомих чоловіка і дитину. Сама вона не постраждала, але батькові куля потрапила в око. Чоловіка госпіталізовано.

Незабаром після події паблік XYDESSA опублікував на своєму Youtube-каналі відео наслідків НП, зняте очевидцями, які стверджують, що злочинець розстріляв чоловіка після того, як йому не вдалося потрапити в дитину.

В Одесі неадекват посеред вулиці розстріляв сім'ю перехожих Youtube / XYDESSA (скрін)

Стрілок був затриманий на місці злочину свідками і співробітниками поліції охорони. Під час обшуку у 45-річного одесита було вилучено два пневматичних пістолети та ніж.

У нападника, що розстріляв на вулиці одесита, вилучений цілий арсенал зброї Telegram / XYDESSA (скрин)

Як зброя потрапила в несамовиті руки, належить з'ясувати слідству. Кримінальне провадження відкрито за ч. 4 ст. 296 КК України (хуліганство із застосуванням зброї). Затриманому загрожує до 7 років в'язниці.

Як повідомляв OBOZREVATEL, одеському поліцейському, якого звинуватили в зґвалтуванні неповнолітньої, загрожує до 12 років в'язниці, якщо його вина буде доведена в суді.

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