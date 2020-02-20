Головна Новини
20 лютого • оновлено в 19:01
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Події

Куля потрапила в око: в Одесі неадекват посеред вулиці розстріляв сім'ю

2.9т
Читати матеріал російською

В Одесі вдень 20 лютого на жвавій вулиці розстріляли сім'ю. Стрілка вдалося оперативно затримати співробітникам поліції охорони.

В результаті нападу чоловік, поруч з яким в момент стрілянини перебувала дитина, був доставлений в лікарню з вогнепальним пораненням ока, повідомили в прес-службі обласної поліції (щоб переглянути відео, доскрольте сторінку до кінця).

Новини
"Куди ти їдеш": в Одесі школярі поставили на місце автохамів. Відео

Надзвичайна подія сталася в обідню пору біля будинку №12а на вулиці Середньофонтанській. Озброєний перехожий без будь-яких попереджень кілька разів вистрілив з пістолета в незнайомих чоловіка і дитину. Сама вона не постраждала, але батькові куля потрапила в око. Чоловіка госпіталізовано.

Незабаром після події паблік XYDESSA опублікував на своєму Youtube-каналі відео наслідків НП, зняте очевидцями, які стверджують, що злочинець розстріляв чоловіка після того, як йому не вдалося потрапити в дитину.

В Одесі неадекват посеред вулиці розстріляв сім'ю перехожих

В Одесі неадекват посеред вулиці розстріляв сім'ю перехожих

Youtube / XYDESSA (скрін)

Стрілок був затриманий на місці злочину свідками і співробітниками поліції охорони. Під час обшуку у 45-річного одесита було вилучено два пневматичних пістолети та ніж.

У нападника, що розстріляв на вулиці одесита, вилучений цілий арсенал зброї

У нападника, що розстріляв на вулиці одесита, вилучений цілий арсенал зброї

Telegram / XYDESSA (скрин)

Як зброя потрапила в несамовиті руки, належить з'ясувати слідству. Кримінальне провадження відкрито за ч. 4 ст. 296 КК України (хуліганство із застосуванням зброї). Затриманому загрожує до 7 років в'язниці.

Як повідомляв OBOZREVATEL, одеському поліцейському, якого звинуватили в зґвалтуванні неповнолітньої, загрожує до 12 років в'язниці, якщо його вина буде доведена в суді.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Місце
Україна Одеса
Тег
новини Одеси
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
6
1
Смішно
0
Цікаво
5
Сумно
7
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Livesey David
Livesey David
Это уже скучные будни.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Новини

Топпублікації

Топблоги