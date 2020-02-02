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2 лютого • оновлено в 12:47
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Іномарка всмятку: авто влетіло в стіну в Одесі. Фото

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В Одесі іномарка на величезній швидкості влетіла в стіну будинку. Водій загинув на місці.

Аварія трапилася вночі 2 лютого на вулиці Вапняна, пише Odessa.online (щоб переглянути доскрольте сторінку до кінця).

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Легковик відкинуло на тротуар: в Одесі сталася ДТП за участю "швидкої". Фото

Близько 00:30 на вулиці Вапняній, 52 автомобіль Audi на величезній швидкості не увійшов в поворот і врізався в стіну. Водій-гонщик загинув миттєво. Його тіло рятувальникам довелося вирізати за допомогою спеціальної техніки.

Подробиці трагедії з'ясовуються.

Іномарка всмятку: авто влетіло в стіну в Одесі

Іномарка всмятку: авто влетіло в стіну в Одесі

odessa.online

Іномарка всмятку: авто влетіло в стіну в Одесі

Іномарка всмятку: авто влетіло в стіну в Одесі

Патрульна поліція Одеської області

Як повідомляв OBOZREVATEL, 13 січня під Одесою в районі села Новоселівка сталася смертельна ДТП за участю автомобіля "швидкої" допомоги і легкового автомобіля. Водій BMW, виїжджаючи з другорядної дороги, не надав перевагу службовому автомобілю місцевої лікарні, врізався в нього, після чого кинув свій транспортний засіб і втік. В результаті аварії загинув лікар, який перебував за кермом "швидкої".

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Місце
Україна Одеса
Теги
ДТП в Одесі новини Одеси
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