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14 грудня • оновлено в 13:21
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Ховала людина з лопатою: під Одесою знайшли тіло в мішку

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В Одеській області біля залізничної станції села "Вигода" в мішку виявили людські останки. Кому належить тіло – невідомо.

Правоохоронці звернулися до місцевих жителів з проханням повідомити, якщо хтось бачив в селі людини з лопатою і білим будівельним мішком. Про це повідомляється в групі "Жителі села Вигода" в Facebook.

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Під Одесою знайшли тіло в мішку

Під Одесою знайшли тіло в мішку

odessa.online

Місцевий дільничний просить повідомляти будь-яку стосується злочину інформацію по телефону (096) 536 73 47, або на спецлінію "102".

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Одесі неподалік залізничної станції виявили обвуглений труп. Тіло спотворене настільки, що без експертизи неможливо встановити ні вік, ні стать. Моторошну знахідку зробив працівник залізничної станції "Одеса-Східна".

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Місце
Україна Одеса
Тег
новини Одеси
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