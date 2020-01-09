Хочуть списати "по психушці": під Одесою назріває новий скандал з побитою військовою

Корупційний скандал у військовій частині під Одесою отримав продовження. Побита співслужбовіцею рядова Наталія Куліш заявила, що її виганяють з госпіталю в санаторій під приводом необхідності лікування неврастенії, а обіцяний перевід на інше місце служби не відбувся.

Про це повідомила Українська служба інформації (щоб подивитися фото, доскрольте сторінку до кінця).

За словами рядової, її змушують підписати направлення на психіатричний огляд, а в разі відмови, її випишуть з госпіталю і вона повинна буде повернутися на службу в ту саму частину А-3438 в селі Красносілка Лиманського району.

"Хочуть списати "по психушці". Неврастенія – це неадекватна людина. Можуть приписати будь-який діагноз. І ти нічого потім не доведеш. З нормальної людини можна дурня зробити за дві секунди", – сказала Куліш.

Рядова повідомила також, що керівництво частини змінило її характеристику для переводу. У первинному варіанті документа її описували з позитивного боку. У новому все не так.

"Ця позитивна характеристика йшла з документами на перевод, вони ж в результаті поклали погану характеристику. Можуть написати, що неадекватна, погано себе вела, не виконувала свої обов'язки", – заявила Куліш.

За словами рядової, її рапорти і заяви до Військової прокуратури і міністру оборони Андрію Загороднюку залишилися без відповіді.

У свою чергу, начальник пресслужби оперативного командування "Південь" Віталій Соколенко повідомив журналістам, що Наталію Куліш обов'язково переведуть в іншу частину для проходження служби і відповідні документи готуються, але ситуацію з діагнозом військової коментувати відмовився.

Відзначимо, що за фактом нестатутних відносин в частині А-3438 відкрито кримінальне провадження.

Наталія Куліш usionline.com

Характеристика Наталії Куліш usionline.com

Направлення на психіатричний огляд usionline.com

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, рядовий солдат Наталія Куліш заявила, що інцидент стався 14 грудня. Незважаючи на те, що це була субота, її нібито викликали на роботу по службі і призначили зустріч в парку. Там, як стверджує Куліш, одна з колег сильно вдарила її в обличчя і штовхнула. Після цього їй вибили кілька передніх зубів. За словами постраждалої, її побили через те, що вона відкрито обурилася корупцією в її частині. Потім жінка розкрила деталі конфлікту і заявила, що свідком побиття став старший лейтенант, командир роти Михайло Савичев.

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