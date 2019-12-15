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15 грудня • оновлено в 22:48
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Гоп-стоп: у одеської пенсіонерки на вулиці відібрали 18 тисяч доларів

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В Одесі серед білого дня пограбували жінку похилого віку, відібравши у неї сумку, в якій знаходилося 18 тисяч доларів.

Інцидент стався напередодні в приватному секторі Малиновського району. На одеситку напали двоє молодих людей в куртках з капюшонами. Відповідне відео розміщено на Youtube-каналі 7 телеканалу (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

У пенсіонерки в Одесі відібрали 18 тисяч доларів (ілюстрація)

У пенсіонерки в Одесі відібрали 18 тисяч доларів (ілюстрація)

svidok.info

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Шустрый вор из Одессы стал звездой сети: видео ограбления

Грабіжники нагнали жінку біля під'їзду, бризнули їй в обличчя з газового балончика, а коли вона впала на землю, то вирвали сумку та втекли.

Джерела в поліції підозрюють у злочині людей з найближчого оточення потерпілої, тому що злочинці точно знали, що у жінки з собою буде велика сума грошей.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в Києві біля банку відбулося зухвале пограбування: забрали сумку з 250 тисячами гривень.

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Місце
Україна Одеса
Теги
новини Одеси грабеж
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