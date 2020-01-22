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22 січня • оновлено в 10:27
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Елітний Porsche потрапив в смертельну ДТП у центрі Одеси. Фото і відео

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В Одесі на перетині вулиць Троїцької та Катерининської пізно ввечері 21 січня трапилася смертельна ДТП.

Porsche Cayenne врізався в ВАЗ-2115, який за попередніми даними хотів проскочити на червоний сигнал світлофора. Про це повідомляє Спостерігач (щоб подивитися фото і відео, доскрольте сторінку до кінця).

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В результаті удару водій ВАЗу загинув на місці, а четверо пасажирів цього авто з травмами доставили до лікарень.

Тіло загиблого було заблоковано в пом'ятої від сильного удару машині і рятувальникам довелося вирізати його за допомогою спецінструментів. Остаточну причину та винуватця смертельної ДТП встановить слідство.

Porsche і ВАЗ влаштували смертельну ДТП в центрі Одеси

Porsche і ВАЗ влаштували смертельну ДТП в центрі Одеси

nabludatel.od.ua

Porsche і ВАЗ влаштували смертельну ДТП в центрі Одеси

Porsche і ВАЗ влаштували смертельну ДТП в центрі Одеси

nabludatel.od.ua

Porsche і ВАЗ влаштували смертельну ДТП в центрі Одеси

Porsche і ВАЗ влаштували смертельну ДТП в центрі Одеси

nabludatel.od.ua

Porsche і ВАЗ влаштували смертельну ДТП в центрі Одеси

Porsche і ВАЗ влаштували смертельну ДТП в центрі Одеси

nabludatel.od.ua

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, під Одесою в районі села Новоселівка 13 січня сталася смертельна ДТП за участю швидкої допомоги і легкового автомобіля. В результаті загинув лікар швидкої.

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Автор
Михайло Бардін
Місце
Україна Одеса
Теги
ДТП новини Одеси
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