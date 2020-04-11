Дворічна дівчинка випала з вікна багатоповерхівки в Одеській області

Дворічна дівчинка випала з вікна третього поверху багатоповерхівки в Ізмаїлі.

Малеча в тяжкому стані перебуває в реанімації. Про це повідомив відділ комунікації ГУ Нацполіції в Одеській області.

Дворічна дівчинка випала з вікна багатоповерхівки Мір24

Співробітники територіального відділу поліції, які працювали на місці події, встановили, що трагедія сталася, коли дівчинка грала в кімнаті зі старшими братом і сестрою.

Дівчинка залізла на підвіконня і сперлася на москітну сітку.

До лікарні дитину привезли рідні.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в Одесі мати виштовхнула дитину з вікна 5 поверху і вистрибнула сама.

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