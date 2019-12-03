Два райони Одеси залишилися без води через НП, ще тисячі будинків - без світла: адреси

Два райони Одеси залишилися без водопостачання через аварію в мережах "Одесаобленерго". Поломка, що виникла на кабельних каналах "Обленерго", знеструмила насосну станцію "Головна" і будівлю водоканалу.

Станом на 10 ранку 3 грудня відсутнє водопостачання в Приморському і Малиновському районах Одеси. Зв'язку з колл-центром водоканалу також немає через відсутність електрики.

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Одесити залишилися без води і світла 048.ua (ілюстрація)

Коли подача води буде відновлена, наразі незрозуміло.

"Це питання до Обленерго, це їх аварія. Очікуємо від енергетиків більш детальну інформацію про терміни відновлення", - повідомив OBOZREVATEL прес-секретар "Інфоксводоканалу" Сергій Чабан.

Крім відсутності води в багатьох будинках Одеси також немає світла. Через планове відключення 3 грудня без електропостачання залишилися 1903 житлових будинки.

Компанія "Одесаобленерго" проводить ремонти електромереж. Найбільше відключень в деяких кварталах центру Одеси, а також на Слободці, Черемушках, Дачі Ковалевського, Чубаївці і в мікрорайоні Курсаки.

Одесити залишилися без води і світла Одесаобленерго (скрін)

Одесити залишилися без води і світла Одесаобленерго (скрін)

Одесити залишилися без води і світла Одесаобленерго (скрін)

Одесити залишилися без води і світла Одесаобленерго (скрін)

Одесити залишилися без води і світла Одесаобленерго (скрін)

Як повідомляв OBOZREVATEL, жителі центральної частини Одеси залишилися без теплопостачання через аварію на тепломережах, відремонтувати які комунальники не можуть через якийсь "секретний" кабель СБУ.

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